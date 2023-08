本格派ま！ モレリアTF 限定カラー　ホワイトゴールド　26.0cm 人工芝 シューズ

モレリアTF 限定カラーになります。

ナイキ ティエンポレジェンド4 FG 28

サイズは26.0cmになります。

adidas エックスゴースト X GHOSTED .1 FG 26.0

試着のみで使用はしていない為、新品未使用品になります。

YSTKさん専用 Puma パラメヒコgci 26.5cm

箱無しでの発送になります。

ナイキ ハイパーヴェノムX プロキシモ IC NJR ネイマール x ジョーダン

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

モレリアTF 限定カラーになります。サイズは26.0cmになります。試着のみで使用はしていない為、新品未使用品になります。箱無しでの発送になります。よろしくお願い致します。

