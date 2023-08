ご覧頂きありがとうございます。

ワンピース バーバリー ロンドン 美品 40

□ブランド名□

Yves Saint Laurent イヴ サンローラン

□商品名□

ニットワンピース

□商品説明□

首周りや袖口に贅沢に刺繍の施されたワンピースです。

□仕様□

フロントポケット

裏地なし。透け感はございません。

ハーフボタン

長袖

膝丈

□素材□

コットン×レーヨン

やや厚手のしっかりとした生地感です

□カラー□

赤 レッド

□表記サイズ□

サイズM

□実寸サイズ□

着丈:88㎝

身幅:45㎝

肩幅:41㎝

袖丈:52㎝

※実寸サイズにつきましては、多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけでなく、実寸のサイズをご確認ください。

□コンディション□

やや保管によるシワがございますが、目立つ傷や汚れは見当たりません。

まだまだ問題なくご使用頂けるお品物です。

※汚れ等は出来るだけ写真にて掲載しております。画像をご確認ください。

又、写真には収めきれないものについては、状態の欄に記入しております。

それでは、どうぞ宜しくお願い致します。

A2083

袖丈...長袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イヴサンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イヴサンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

