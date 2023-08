新品登場 新品 NANGA LEVEL8 -23 オーロラ ライト ダウン シュラフ 寝袋 寝袋/寝具

新品 NANGA LEVEL 8 -23 AURORA LIGHT ダウン シュラフ レッド レギュラー ナンガ オーロラ ライト スリーピング バッグ 寝袋 赤 N1L8RE13

※注意事項はプロフ欄に記載いたしますので、必ずご一読ください。

【サイズ】

レギュラー

※LEVEL8のサイズはレギュラーのみ。

※最大長220×最大肩幅90cm(身長180cmまで)となっています。

【色柄】

レッド

※画像2~8枚目は色違いの参考画像です。

【素材/特徴】

表地:15dn オーロラライト

裏地:10dn リサイクルナイロンシレ撥水加工

内部構造:ディファレンシャルボックスキルト

ダウン:UDD DX:スペイン産ダックダウン90-10% (770FP) 超撥水加工

付帯機能:ショルダーウォーマー、ダブルドラフトチューブ、ウエストチューブ、チタンスパッタリング材

ダウン量:1000g

総重量:1,670g

収納サイズ:φ21×41cm

快適使用温度/下限温度:-13℃ / -23℃

【状態】

紙タグ/収納袋付きの新品・未開封品です。

【コメント】

私自身がNANGA正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。

品番:N1L8RE13

モデル名:LEVEL 8 -23 AURORA LIGHT

生産国:日本

定価:96,800円

極寒を想定したオーロラライト仕様の最高峰モデル

技術力を集結した最高峰シリーズ「レベル8」。

新たに研究機関NANGA MOUNTAIN LABORATORYを設立しました。

現時点の最先端テクノロジーを用いてスリーピングバッグを科学的に分析。そのデータをもとに過酷な使用条件を設定。

高次元なレベルの製品を誕生させました。NANGA最高峰シリーズです。

軽量かつ防水透湿性のある素材AURORA LIGHTを採用。

またスリーピングバッグ本体の構造にも研究の手が及びました。今期初登場となるLEVEL 8シリーズの-23℃対応防水軽量モデルです。

(Ref.No230TS75393)

※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。

#cypher商品一覧

商品の情報 ブランド ナンガ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ナンガ 商品の状態 新品、未使用

