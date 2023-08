WORKERS CO LTD

RAF PARKA

サイズ2 /Mサイズ相当

カラー ブラック

平置きサイズ

身幅 約 60cm

裄丈 約 84cm

着丈 約73.5cm

イギリス・カナダ系のミリタリーパーカーから着想した一重のパーカー。

フロントが斜めに、ポケットは四角系が多いといった特徴を一つにまとめ、腰ポケットは左右にハンドウォーマーがある二重構造。

フードはミリタリーウェアとは全く別のアウトドアウェアから着想。

襟に切り替え線を入れ、フードを差し込んでいます。

フロントはイギリス風のデザインを取り入れたファスナー+ 大型のボタン。

シルエット自体はWORKERS で言うとマウンテンパーカーに近いです。

目立った汚れ、ほつれ、毛玉はありません。

USED品ですので神経質な方は購入をご遠慮ください。

折りたたんで袋に入れて、らくらくメルカリ便で発送予定です。

即購入可能

メンズ フーディ パーカー ジャケット

#chilloutアウター

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し不可)

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

