【ギフ_包装】 MAISON ¥167,200- MARGIELA キャメルレザー タビブーツ ブーツ

メゾンマルジェラの“足袋ブーツ”

キャメルレザーバージョン★

柔らかく上質なレザーなので、とても履きやすく人気な商品です★

ラスト一点

ご自身へのご褒美はもちろん、大切な方へのプレゼントに★

(持ち帰りに一度使用したマルジェラのショッパーでよろしければ+1000円にて可能です。)

※ 他でも出品しておりますので、入れ違いで完売してしまいました際は申し訳ございません。

※偽物は一切持っておりませんのでご安心ください。(偽物を販売するのは犯罪です。)

取引の評価などでご信頼いただけましたら幸いです。

※お値下げは不可でございます。

_____________________

★商品:

MAISON MARGIELA

メゾン マルジェラ タビブーツ キャメルレザー

★サイズ:

36.5 (JP:23〜23.5cm相当)

★国内定価:¥167,200ー

¥167,200- MAISON MARGIELA タビブーツ キャメルレザー

★ヒール高:7.5cm

★品番:S58WU0260-PR058

★カラー:ブラック (T8013)

★素材:

キャメルレザー

(内側:ラムスキン)

★製造国:ITALY

★付属品:ブランド箱、保存布カバー

★商品説明:

柔らかく上質なキャメルレザーを使用した、足袋をモチーフにしたアイコニックなタビブーツです。

円筒形のチャンキーヒールが特徴的。

内側の足首に隠されたメタルフックのクロージャー開閉など、細部まで拘りを感じるディテール。

_____________________

※購入場所:マルジェラ恵比寿店

※定番モデルのカーフスキンレザー【S58WU0260 PR516】の素材違いのモデルです。

より上質な柔らかいレザーを使用されております。

メゾンマルジェラ

足袋ブーツ

タビブーツ

tabi

23cm

23.5cm

MAISON MARGIELA

エムエムシックス

エムエム6 MM6

トートバッグ ジャパニーズ

バック メゾンマルジェラ

Japanese

ミニ レザー 本革

コンパクト

ジルサンダー

コンパクト

メゾンマルジェラ

ok.soon

オクスン

chiiii

アクネ

Acne

クリスマス

バレンタイン

ホワイトデー

お誕生日

バースデー

ギフト

プレゼント

男性

女性

レディース

メンズ

84436

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

メゾンマルジェラの“足袋ブーツ”キャメルレザーバージョン★柔らかく上質なレザーなので、とても履きやすく人気な商品です★ラスト一点ご自身へのご褒美はもちろん、大切な方へのプレゼントに★(持ち帰りに一度使用したマルジェラのショッパーでよろしければ+1000円にて可能です。)※ 他でも出品しておりますので、入れ違いで完売してしまいました際は申し訳ございません。※偽物は一切持っておりませんのでご安心ください。(偽物を販売するのは犯罪です。)取引の評価などでご信頼いただけましたら幸いです。※お値下げは不可でございます。_____________________★商品:MAISON MARGIELA メゾン マルジェラ タビブーツ キャメルレザー★サイズ:36.5 (JP:23〜23.5cm相当)★国内定価:¥167,200ー★ヒール高:7.5cm★品番:S58WU0260-PR058 ★カラー:ブラック (T8013)★素材:キャメルレザー(内側:ラムスキン)★製造国:ITALY★付属品:ブランド箱、保存布カバー★商品説明:柔らかく上質なキャメルレザーを使用した、足袋をモチーフにしたアイコニックなタビブーツです。円筒形のチャンキーヒールが特徴的。内側の足首に隠されたメタルフックのクロージャー開閉など、細部まで拘りを感じるディテール。_____________________※購入場所:マルジェラ恵比寿店※定番モデルのカーフスキンレザー【S58WU0260 PR516】の素材違いのモデルです。より上質な柔らかいレザーを使用されております。メゾンマルジェラ 足袋ブーツタビブーツtabi23cm23.5cmMAISON MARGIELAエムエムシックスエムエム6 MM6 トートバッグ ジャパニーズ バック メゾンマルジェラ Japanese ミニ レザー 本革 コンパクト ジルサンダーコンパクトメゾンマルジェラok.soonオクスンchiiiiアクネAcneクリスマスバレンタインホワイトデーお誕生日バースデーギフトプレゼント男性女性レディースメンズ84436

