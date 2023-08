【おまけ付】 Supreme - PiL 5-Panel キャップ

Supreme - PiL 5-Panel

セックスピストルズのリードVoとして活躍したジョン・ライドンがピストルズ解散後にザ・クラッシュのギタリストキース・レヴィンとスタートしたPiL(パブリック・イメージ・リミテッド)とのコラボレーション

なおキース・レヴィンはつい先日22年11月11日にこの世を去ったというNewsが報じられ、世界中のPiLファン、音楽ファンを悲しませています

こちらはフロントにPilのロゴが刺繍された5パネル

サイドにはPiLの正式表記(Public Image Ltd)の刺繍、バックには恒例のアーチロゴ刺繍が入っています。

Shell 85%Wool 15%Acrylic

Sweatband 100%Cotton

※ サイズはアジャスターで調整可能

※カラーはwhite、ホワイト、白色です

※supreme都内店舗購入品

※即購入可、コメント不要です

1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(James Jebbia)によって設立。

コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなど

Supremeを愛用している日本の芸能人

木梨憲武

高良健吾

窪塚洋介

岩田剛典(三代目J Soul Brothers/ Exile)

登坂広臣

木村拓哉

庄司智春

シソンヌ長谷川忍

よゐこ 濱口優

山本KID

HIKAKIN

水原希子

蛯原友里

仲里依紗

大島優子

指原莉乃

明日香キララ

Rihanna(リアーナ)

Lady GaGa(レディ・ガガ)

David Beckham(デイビッド・ベッカム)

綾野剛

Justin Bieber(ジャスティン・ビーバー)

Kanye West(カニエ・ウェスト)

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

