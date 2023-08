新年の贈り物 2pack Ennoy L/S 新品未開封 black T-shirts Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

商品のご閲覧誠にありがとうございます。

■商品説明

M:着丈69 肩幅53.5 身幅124 袖丈59

ENNOYオリジナルボディの日本製

コットン 50%, ポリエステル50%

■状態

新品未開封

■購入先

ennoy 21日ゲリラドロップ分

■発送詳細

ご落札かつご入金後、数日お日にち頂戴いたします。

■注意事項

ご落札後は24時間以内にご連絡を頂ける方、また24時間以内にご入金が可能な方のみご購入お願い致します。

商品の落札後の取引キャンセルや商品のご到着後のすり替え防止のため返品やクレーム等は固くお断りします。

24時間以内にご入金が厳しい方やお値下げ交渉など可能な限りご対応致しますので、

お気軽にコメントしてください!!

よくご説明をお読みになり、ご納得して頂ける方のみ宜しくお願い致します。

長谷川昭雄

ah.h

ssz

ALWAYTH

オールウェイズ

在原みゆ紀

everyone

エブリワン

三好良

スタイリスト私物

ennoy

エンノイ

山本康一郎

1LDK

ワンエルディーケー

ループウィラー

LOOPWHEELER

カラー···ブラック

商品のご閲覧誠にありがとうございます。■商品説明① ennoy 2Pack L/S T-Shirts blackM:着丈69 肩幅53.5 身幅124 袖丈59ENNOYオリジナルボディの日本製コットン 50%, ポリエステル50%■状態新品未開封■購入先ennoy 21日ゲリラドロップ分■発送詳細ご落札かつご入金後、数日お日にち頂戴いたします。■注意事項ご落札後は24時間以内にご連絡を頂ける方、また24時間以内にご入金が可能な方のみご購入お願い致します。商品の落札後の取引キャンセルや商品のご到着後のすり替え防止のため返品やクレーム等は固くお断りします。24時間以内にご入金が厳しい方やお値下げ交渉など可能な限りご対応致しますので、お気軽にコメントしてください!!よくご説明をお読みになり、ご納得して頂ける方のみ宜しくお願い致します。長谷川昭雄ah.hsszALWAYTHオールウェイズ在原みゆ紀everyoneエブリワン三好良スタイリスト私物ennoyエンノイ山本康一郎1LDKワンエルディーケーループウィラーLOOPWHEELERカラー···ブラック

