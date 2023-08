90's NIKE ナイキ キャップ MELBOURNEヴィンテージ 白タグ ブラック

#USEDショップCHOCO_小物

素材 ポリエステル 100%

メンズONN SIZEサイズ表記ですが、S〜M位です。

★写真 照明ナシでの自然な明かりで撮影です!

★お使いの端末や使用状況などで写真の色が違う場合があります!色味が違うや、イメージと違うなどにならないようにお気を付けてください!ご希望でしたら、写真追加もいたしますのでコメントにて宜しくお願いします。

【注】

◎中古品&長期自宅保管品ですので完璧を求める方や神経質な方ご遠慮ください!

◎商品は写真を見て判断して下さい!

◎発送時、コンパクトに発送したい為商品を小さくたたませていただきます、

シワ等出来ないよう気をつけますがどうしても出来てしまいます...ご了承ください。

◎古着に慣れた方なら十分着用していただけます。*古着に慣れていない方、新品同様のモノをお探しの方はお勧めしません。

気に入っていただければコメントなし、即購入OKです。

長期自宅保管品ですのでご理解の上ご購入お願いします!

見落としやサイズ、カラーの若干の誤差はご容赦下さい。

カラー···ブラック

形···ベースボール

素材···コットン

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

