■ TO BE CHIC L 大きいサイズ

■サイズ:50 19号

◯肩幅40

◯身幅55

◯ウエスト53

◯着丈102

◯袖丈28

■カラー:ブラック系

■定価:50600円

やや光沢があって、やわらかくて手触りのいいワンピースです。

広がりすぎないAラインなので動きやすくてスッキリと着られると思います。

リボンは取り外し可能。

TO BE CHICのこのサイズは限定店舗でしか取り扱いがないので、貴重だと思います。

▼▲サイトより ▲▼

【素材】

光沢感、ドレープ性と柔らかな肌触りが特徴の身体を優しく包み込むキュプラデニムです。

【デザイン・コーディネートポイント】

爽やかなワンピースです。

Aラインのスッキリとしたシルエットで、袖のチューリップ袖で甘さをプラスしました。

リボンは台付ピンで好きなところに付けることができます。

女性用ladies‘はこちらにまとめてみました。

↓

#やま_ladies

他にもいろいろ出しているので、よかったらそちらもお願いします。

23区 組曲 3L4L5L アリスバーリー トゥービーシック トッカ TOCCA ローズティアラ17621

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド トゥービーシック 商品の状態 新品、未使用

