19ss COMOLIのシャツ(旧型)です。

■カラー

ECRE

■サイズ

サイズ表記:3

着用する機会がないため出品します。

目立つ汚れでは無いですが、

正面右側に小さなシミが数個と(写真5枚目)

背面左肩付近に擦れたような

跡があります。(写真6枚目)

売り切りたいため、ご不明な点や

値段交渉などございましたら

お気軽にコメントください。

#AURALEE

#stein

#yoke

#unused

#COMOLI

#SUNSEA

#YAECA

#シャツ

#オーバーサイズ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コモリ 商品の状態 やや傷や汚れあり

