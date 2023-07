Polo by Ralph Lauren ポロラルフ ローレン / Camp Shirt

Polo by Ralph Lauren ポロラルフ ローレン / Camp Shirtオープンカラーシャツ開襟シャツ90年代になりますCALDWELLのタグはありませんが、同等クオリティかと思われます素材組成 : Linen リネン(麻)61% / Silk シルク39%ムラ糸の平織りでリネンとシルク混紡なので、シャリ感と艶があり高級感のある生地になっております色 : ベージュサイズ : XL実寸サイズ(素人採寸なので誤差はあり)着丈(後中心) : 75.0cバスト : 69.0c肩幅 : 52.0c袖丈 : 27.0c袖口幅 : 21.0c致命傷になるような大きな傷や汚れはありませんが、あくまで古着です。洗いざらした雰囲気をお楽しみ頂けます。新品のような完璧さを求めている方はご遠慮下さい。また、土日の発送は行いませんので、週明け発送になります。何か不明点ありましたら分かる範囲でお答えしますのでコメント下さい。宜しくお願い致します。#RL#ラルフローレン#90s#無地#ハワイアン#RRL#開襟#CALDWELL#ビッグポロ#ポニー#Polo#ポロカラー...ベージュ袖丈...半袖柄・デザイン...無地襟...オープンカラー素材...麻季節感...夏

