【新発売】 Takashi Murakami SAINT Mxxxxxx XLサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Takashi Murakami SAINT Mxxxxxx

状態:未使用近い

サイズ:XL

身幅60 肩幅58 着丈75 袖丈21

素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください

実物の写真になります。

並行輸入品(海外正規品)について 独自のルート(国内の並行輸入品を取り扱うショップ)にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。

国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。

*海外商品理解ある方のみ購入お願い致します!

*神経質すぎる方の購入はご遠慮願います

袖丈...半袖

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 未使用に近い

