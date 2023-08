新製品情報も満載 LFE マルチスツール　DECK2 セット　ブラック その他

昨年イベントにて購入しました。

【UNIFLAME】UFブッシュクラフトナイフ・燕三条乃斧&鋸 3点セット

商品確認と写真撮影の為開封。それ以外は未使用の新品です。

kakemono

イベントや店舗でしか購入のできない限定カラーです。

使用機会がないため出品いたします。

LFE MULTI STOOLアシノプレート対応

black

【製品説明】

LFE MULTI STOOL

サイズ:幅 300 mm x 奥行 275 mm

厚み:15 mm

再生プラスチック製

::アシノプレートが取り付けられる凹みが追加されました::

マルチに使用できるスツールの天板です

SBS kitを取り付けることにより

スツールとして使用できるほか

踏み台、ウォータージャグのスタンドとしても

使用できます

再生プラスチックの特性上、表面の個体差の影響で印刷に

カスレが生じる可能性がございます

*SBS kitは付属しておりません*

*アシノプレートは付属しておりません*

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

