リーバイス 501 66 前期 70s オリジナルの出品です。

状態

目立つキズや汚れはありません。

色落ちが良くキレイな縦落ちです。

裾が切りっぱなしでオリジナルチェーンステッチではありません。

サイズ

ウエスト平置き約42㎝

股下約62.5㎝(短め)

総丈約90.5㎝

多少の誤差はご容赦下さい。

赤タブe

トップボタン裏16

バックポケット裏シングルステッチ

赤耳

70s頃のモデルです。

写真をよくご確認ください。

ビンテージUSED品にご理解のある方のみ

購入お願いします。

よろしくお願いします。

革パッチ

LEVI'S 501XX

リーバイス501XX

551ZXX

47モデル

55モデル

501E

501ビッグE

502E

505E

517E

ギャラ入り

ヴィンテージ

ビンテージ

ジーンズ

デニム

501 66前期

リーバイス 501 66 前期 70s オリジナルの出品です。状態目立つキズや汚れはありません。色落ちが良くキレイな縦落ちです。裾が切りっぱなしでオリジナルチェーンステッチではありません。サイズウエスト平置き約42㎝股下約62.5㎝(短め)総丈約90.5㎝多少の誤差はご容赦下さい。赤タブeトップボタン裏16バックポケット裏シングルステッチ赤耳70s頃のモデルです。写真をよくご確認ください。ビンテージUSED品にご理解のある方のみ購入お願いします。よろしくお願いします。革パッチLEVI'S 501XX リーバイス501XX551ZXX47モデル55モデル501E501ビッグE502E505E517Eギャラ入り ヴィンテージ ビンテージ ジーンズ デニム501 66前期

