【国内在庫】 新品 SALE K18☆天然ルビー 12号 0.37ct 0.72ct天然ダイヤ リング

www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
更にお値下げ致しました❀.*・゜
K18 エメラルド デザインリング 18金 指輪 13号 Y02467
DIOR ディオール BEE 蜂 モチーフリング
新品☆ソーティング付き
e.m.キーリング 7号 美品
華やかで色ノリが良いレッドピンク系の
人気 ブラウン ダイヤモンド 1.00ct K18 ダイヤ リング 指輪 18金
キレイな天然ルビー0.72ctのシンプル
Pt900 高品質ルビーリング R0.41ct D0.22ct プラチナ 指輪
デザインリング☆*。 #きらりJewelry
K18 18金 リング 指輪 新品 17号
天然 ルビー ジルコン 6石 2連 14号 vintage リング 787
両サイドには上質な大きめのメレダイヤと
2点 天然ダイヤモンド PG/WG 0.20ct ハーフエタニティーリング
バゲットダイヤがレール留めでセッティング
ルビー 1.20ct ダイヤモンド 0.81ct K18 ダイヤ リング 指輪
されていて引っかかりにくく見た目も
グッチリングX2
スッキリ美しい スタイリッシュな大人
【20-16】ルビー ダイヤモンド リング R1.85ct D0.09ct
ジュエリーです♬*°
最終お値下げ ダミアーニ Dアイコン リング セラミック ゴールド 1Pダイヤ
まるで2ct！ 0.6ct ダイヤモンド K18 yg リング 鑑別書付
ルーペ拡大画像や着画もございますので
天然アクアマリン リング s925
是非全てのページをご覧下さいませ(*^^*)
大粒 ブラックパール 黒蝶真珠 12.1mm Pt900 ダイヤ リング 指輪
HERMES エルメス ツイリー スカーフリング ペンダントトップ
DIOR Clair D Lune リング
⚫K18 製品重量 約 3.0g
【中古品】4°C Autumn Collection シルバーリング 12号
天然非加熱コーンフラワー ブルーサファイア ダイヤ リング1.68ct k18¥
⚫天然ルビー 0.72ct GRJソーティング付
尾根のあるラリック Lalique ヴィンテージクリスタルリング
ブラウン ダイヤモンド 0.40ct K18WG 一粒 ダイヤ リング 男女兼用
⚫天然ダイヤモンド 0.37ct
カルティエ ラブ リング K18WG 750 53号 7.5g
0617O ROYAL ORDER ロイヤルオーダー リング 16号 3G
⚫最大幅 約 5.5mm
K18 血赤珊瑚リング 13.1mm サイズ9号 さんご 指輪 サンゴ ダイヤ
高品質エメラルド pt900リング
⚫サイズ 12号
paon様専用天然石 ルビー ダイヤモンド プラチナ 指輪 12号
ete k10 YG ルーチェ リング 11号
サイズ直し可(有料)
Pt900パールダイヤモンドリング0.07ct 6.05g
コメントにてご相談下さい
K18 ☆ ハーフエタニティ ダイヤモンドリング ☆ 9号 ☆
プラチナ ジュエリー ツツミ 指輪 1粒 ダイヤモンド 0.34カラット
※その他、気になる点があればお気軽に
ete K10 オパール×ダイヤ ピンキーリング
ご相談コメント下さいませm(*_ _)m
指が綺麗に見える K18 ダイヤモンドリング お値下げ
ガーネット リング アンティーク ヴィンテージ 指輪 宝石
loro VO ring 01
#天然ルビー
Cartier / 婚約指輪 / エタンセル / ハーフエタニティ
#ルビーリング
新品 ダイヤモンド、純プラチナ リング
#天然ルビーリング
Spinelli Kilcollin スピネッリキルコリン オリオンリング
#K18ルビーリング
レア⭐︎ティファニー ダイアゴナル リング K18イエローゴールド
#人気デザイン
カルティエ ラブリング ゴールド
#7月の誕生石
南洋真珠 ネックレス
#天然ダイヤモンド
【新品仕上げ済】ハリーウィンストン フルエタニティ リング【10462】
#キレイなダイヤモンド
新品 H&C ダイヤリング 0.30ct Pt950
#ダイヤモンドリング
k9アメジストリング
#K18ダイヤモンドリング
ティファニー ハーモニーリング プラチナ
#４月の誕生石
Pt900 天然エメラルドリング サイズ8号 プラチナ ダイヤモンド
#デザインリング
ring&ring K18 エナメル ハート キー リング ティファニーブルー
#インデックスリング
アヴァランチ 10k 約18号 マイアミリング カラーストーン ゴールド
#スタイリッシュリング
Pt950 アレキサンドライト ダイヤリング 13号
#大人ジュエリー
【最終価格】エステール ピンクゴールド ダイヤモンドリング
#お買得品
【美品】GUCCI グッチ Gリング シルバー GUCCI袋箱付
#お祝い
18金リング
#プレゼント
18金 K18 半月 甲丸 かまぼこリング 男女兼用 5.3g 11号 X442
#ご褒美
タイムセール[クリーニング済]ティファニーPt950ダイヤモンドリング
#記念日
【美品 Tiffany 】ティファニー サマセット メッシュ リング
#人気ジュエリー
VivienneWestwood ミルトンリング ブラック 袋付き
#新品
アクアマリン K18 リング
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
ダニエルウェリントン ペアリング
canal accessory CMMOR796
CARTIER エタンセル ドゥ カルティエ ウェディング リング #49
BRANKA*.様専用 ティファニーアトラス18Kリング メレダイヤ4粒付12号
インディアンジュエリー シルバーリング
トムウッド イヤーカフ ドゥロワー Tom wood
Pt900 希少 エメラルドキャッツリング E0.58ct D0.605ct
17号 プリュイ メモリアルリング オパール
【K18オニキスリング】オニキスダイヤ付指輪 約5.5ｇ 12号【送料無料】
更にお値下げ致しました❀.*・゜新品☆ソーティング付き 華やかで色ノリが良いレッドピンク系のキレイな天然ルビー0.72ctのシンプルデザインリング☆*。 #きらりJewelry両サイドには上質な大きめのメレダイヤとバゲットダイヤがレール留めでセッティングされていて引っかかりにくく見た目もスッキリ美しい スタイリッシュな大人ジュエリーです♬*°ルーペ拡大画像や着画もございますので是非全てのページをご覧下さいませ(*^^*)⚫K18 製品重量 約 3.0g⚫天然ルビー 0.72ct GRJソーティング付 ⚫天然ダイヤモンド 0.37ct⚫最大幅 約 5.5mm⚫サイズ 12号サイズ直し可(有料)コメントにてご相談下さい ※その他、気になる点があればお気軽に ご相談コメント下さいませm(*_ _)m#天然ルビー#ルビーリング#天然ルビーリング#K18ルビーリング#人気デザイン#7月の誕生石#天然ダイヤモンド#キレイなダイヤモンド#ダイヤモンドリング#K18ダイヤモンドリング#４月の誕生石#デザインリング#インデックスリング#スタイリッシュリング#大人ジュエリー#お買得品#お祝い#プレゼント#ご褒美#記念日#人気ジュエリー#新品
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
【国内在庫】 新品 SALE K18☆天然ルビー 12号 0.37ct 0.72ct天然ダイヤ リング
375
10分钟前
【国内在庫】 新品 SALE K18☆天然ルビー 12号 0.37ct 0.72ct天然ダイヤ リング
¥
139,500
¥
64,170
(税込) 送料込み
3
3
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
アクセサリー
リング
新品 SALE K18☆天然ルビー 12号 0.37ct 0.72ct天然ダイヤ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
fe7db32cdcc
1788
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (3)
【国内在庫】 新品 SALE K18☆天然ルビー 12号 0.37ct 0.72ct天然ダイヤ リング
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥11,000
¥9,350
0617O ROYAL ORDER ロイヤルオーダー リング 16号 3G
¥113,500
¥52,210
高品質エメラルド pt900リング
¥14,800
¥12,580
ete k10 YG ルーチェ リング 11号
¥22,500
¥12,600
K18 ☆ ハーフエタニティ ダイヤモンドリング ☆ 9号 ☆
¥14,000
¥11,900
ete K10 オパール×ダイヤ ピンキーリング
¥90,000
¥47,700
ガーネット リング アンティーク ヴィンテージ 指輪 宝石
¥280,000
¥128,800
Cartier / 婚約指輪 / エタンセル / ハーフエタニティ
¥105,000
¥48,300
Spinelli Kilcollin スピネッリキルコリン オリオンリング
¥65,000
¥35,100
カルティエ ラブリング ゴールド
¥517,700
¥238,142
【新品仕上げ済】ハリーウィンストン フルエタニティ リング【10462】
¥13,600
¥11,560
k9アメジストリング
¥79,000
¥41,870
Pt900 天然エメラルドリング サイズ8号 プラチナ ダイヤモンド
¥57,000
¥30,780
アヴァランチ 10k 約18号 マイアミリング カラーストーン ゴールド
¥32,222
¥18,367
【最終価格】エステール ピンクゴールド ダイヤモンドリング
¥45,800
¥25,190
18金リング
¥35,999
¥20,519
タイムセール[クリーニング済]ティファニーPt950ダイヤモンドリング
¥17,000
¥12,750
新品未使用‼︎ ナイキ エア フォース1 ミッド クイックストライク "NYC"
¥12,000
¥10,200
Kyo様専用 ヴァイスシュバルツ 多彩な魅力 中野 四葉 SSP
¥17,500
¥13,125
MARNI★マルニ★ブラウス パフスリーブ オーガニックコットン 綿 ホワイト
¥19,800
¥14,850
ECOVACS エコバックス 窓用ロボット掃除機 WINBOT 950
ホーム
【国内在庫】 新品 SALE K18☆天然ルビー 12号 0.37ct 0.72ct天然ダイヤ リング
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.