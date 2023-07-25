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【国内在庫】 新品 SALE K18☆天然ルビー 12号 0.37ct 0.72ct天然ダイヤ リング

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K18 エメラルド デザインリング 18金 指輪 13号 Y02467

DIOR ディオール BEE 蜂 モチーフリング
新品☆ソーティング付き
e.m.キーリング　7号　美品
華やかで色ノリが良いレッドピンク系の
人気 ブラウン ダイヤモンド 1.00ct K18 ダイヤ リング 指輪 18金
キレイな天然ルビー0.72ctのシンプル
Pt900　高品質ルビーリング　R0.41ct　D0.22ct　プラチナ　指輪
デザインリング☆*。 #きらりJewelry
K18 18金　リング　指輪　新品　17号

天然 ルビー ジルコン 6石 2連 14号 vintage リング 787
両サイドには上質な大きめのメレダイヤと
2点 天然ダイヤモンド PG/WG 0.20ct ハーフエタニティーリング
バゲットダイヤがレール留めでセッティング
ルビー 1.20ct ダイヤモンド 0.81ct K18 ダイヤ リング 指輪
されていて引っかかりにくく見た目も
グッチリングX2
スッキリ美しい スタイリッシュな大人
【20-16】ルビー　ダイヤモンド　リング　R1.85ct D0.09ct
ジュエリーです♬*°
最終お値下げ ダミアーニ Dアイコン リング セラミック ゴールド 1Pダイヤ

まるで2ct！ 0.6ct ダイヤモンド K18 yg リング 鑑別書付
ルーペ拡大画像や着画もございますので
天然アクアマリン リング s925
是非全てのページをご覧下さいませ(*^^*)
大粒 ブラックパール 黒蝶真珠 12.1mm Pt900 ダイヤ リング 指輪

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⚫K18 製品重量  約 3.0g
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天然非加熱コーンフラワー ブルーサファイア ダイヤ リング1.68ct k18¥
⚫天然ルビー 0.72ct GRJソーティング付
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⚫天然ダイヤモンド  0.37ct
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0617O ROYAL ORDER ロイヤルオーダー リング 16号 3G
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⚫サイズ  12号
paon様専用天然石　ルビー　ダイヤモンド　プラチナ　指輪　12号

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サイズ直し可(有料)
Pt900パールダイヤモンドリング0.07ct 6.05g
コメントにてご相談下さい
K18 ☆ ハーフエタニティ ダイヤモンドリング　☆ 9号 ☆
 
プラチナ ジュエリー ツツミ 指輪 1粒 ダイヤモンド 0.34カラット
※その他、気になる点があればお気軽に
ete K10 オパール×ダイヤ ピンキーリング
   ご相談コメント下さいませm(*_ _)m
指が綺麗に見える　K18　ダイヤモンドリング　お値下げ

ガーネット　リング　アンティーク　ヴィンテージ　指輪　宝石

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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更にお値下げ致しました❀.*・゜新品☆ソーティング付き 華やかで色ノリが良いレッドピンク系のキレイな天然ルビー0.72ctのシンプルデザインリング☆*。 #きらりJewelry両サイドには上質な大きめのメレダイヤとバゲットダイヤがレール留めでセッティングされていて引っかかりにくく見た目もスッキリ美しい スタイリッシュな大人ジュエリーです♬*°ルーペ拡大画像や着画もございますので是非全てのページをご覧下さいませ(*^^*)⚫K18 製品重量  約 3.0g⚫天然ルビー 0.72ct GRJソーティング付 ⚫天然ダイヤモンド  0.37ct⚫最大幅  約 5.5mm⚫サイズ  12号サイズ直し可(有料)コメントにてご相談下さい  ※その他、気になる点があればお気軽に   ご相談コメント下さいませm(*_ _)m#天然ルビー#ルビーリング#天然ルビーリング#K18ルビーリング#人気デザイン#7月の誕生石#天然ダイヤモンド#キレイなダイヤモンド#ダイヤモンドリング#K18ダイヤモンドリング#４月の誕生石#デザインリング#インデックスリング#スタイリッシュリング#大人ジュエリー#お買得品#お祝い#プレゼント#ご褒美#記念日#人気ジュエリー#新品

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商品の状態新品、未使用

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fe7db32cdcc

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