安価 ワタナベ DUNK 【新品未使用】NIKE HIGH 28.5 ゲームロイヤル スニーカー

メインカラー...ブルー

LOUIS VUITTON ルイヴィトン ハイカットスニーカー 26.5cm

人気モデル...NIKE ダンク

【28日迄の特別価格】STUSSY × Converse Chuck 70 Hi

スニーカー型...ハイカット(High)

26.5cm matin kim asics Gel-Sonoma 15-50黒



NIKE ナイキ エアジョーダン ゴルフ WOLF GREY ウルフグレー

Nike Dunk High "Game Royal"

HOKA ONE ONE TOR ULTRA LO GORE-TEX WHITE

ナイキ ダンク ハイ "ゲームロイヤル"

NIKEダンクLow レトロ 25cm



Nike SB Dunk Low “Red Gum”

ダンクハイの定番カラー!!

新品未使用ニューバランス USA M996

新品未使用です(^^)

新品 27cm ナイキ エアジョーダン6×トラヴィススコット

誰もが好きなカラーで、カッコいい1足間違いないしです!!

ナイキ エアナイキ ジョーダン1 ロー フラグメント デザイン トラヴィス ス

履かないためお譲りしますm(_ _)m

Modiric様専用



シュプリーム × バンズ ドル スケート グロッソ ミッド "ブラック"

※あくまで自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮ください。

ドルチェ&ガッバーナ スニーカー サイドライン 白 26.5cm

※返品、交換はすり替え防止の為お受けできません。

BALENCIAGA/バレンシアガ グラフィティ ユーズド加工 レザースニーカー

※お値下げ不可になります。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

