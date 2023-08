★90年代紺タグ・アメリカ製のオールドステューシーになります。

GUCCI×adidasストライプシャツ



《激レア》ハーレーダビッドソン☆ベスト 2XL 刺繍ロゴ ホワイト

★綿素材でスラブ地の風合い。

umbro ゲームシャツ 長袖 柴田ひかり



パタゴニア パタロハ 開襟シャツ オピヒマン 紺ネイビー S

★花柄・ボダニカル柄が特徴的です。

イッセイミヤケ プリーツフラット 長袖 シャツ メンズ ピンク ワイド スクエア



バーバリー ブラックレーベル Burberry Black Label

・メンズ商品一覧→#服夢_メンズ

【新品未使用】完売品 21SS dress hippy ドレスヒッピー 虎 総柄



~希少~ 40s Baseball shirts ミントコンディション

◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆

コムデギャルソン ストライプシャツ



ワコマリア 56tattoo

〈商品状態〉

TOMORROW LAND トゥモローランド プルオーバーシャツ オーバーサイズ



【美品レア】パタゴニア パタロハ ハワイアンシャツ アロハシャツ マーメイドXL

・前面の裾口/ 背面の首元・右袖口に

未使用 タグ付き バーバリー EKDプリント オックスフォード オーバーシャツ

軽微な汚れあり→画像9・10枚目

【新品未使用】Brooks Brothers Regent 14 1/2



Iroquois ノーカラードレスシャツ

・前面の右袖に軽微な汚れ→画像1枚目

希少 テンダーロイン 本店限定 チェックシャツ イエロー ロゴ刺繍 サイズM



YLEVE イレーヴ オーガニックコットンシャツ

→汚れはあまり目立ちませんが画像にて

1 piu 1 uguale 3 キューバシャツ定価52,800円

ご確認お願いします。

フラットヘッド 長袖シャツ、フェローズ 長袖Tシャツ



Suprad 様CE COLOUR SCHEME OPEN SHIRT

・全体的には生地破れ・異臭なく状態良好

【超希少】90s 総柄 シャツジャケット ペイズリー柄 アート サイケ 一点物



【美品】Lui's ルイス ロイヤルチェックシャツ+フレッドペリー ローファー

◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆

サンローラン デニムシャツ



VAN 半袖プルオーバー赤系チェック L 新品未使用



SOPHNET. ALBINI BIG REGULAR COLLAR SHIRT

【商品詳細】

新品 M ポロラルフローレン 半袖開襟 アロハシャツ 緑 グリーン polo



【入手困難!!】シュプリーム ✈︎ピストル プリント 半袖シャツ ゆるだぼ



STUSSY グランジ 開襟 オンブレ チェック シャツ オープンカラー

・ブランド‥STUSSY ステューシー

試着のみ ジエダ 2way シャツ



tender co type483 long sleeve tesseract



GUY ROVER / beams別注 ミリタリー シャツ

・カラー‥カーキベージュ

送料込み!DOUBLE RL ドットワークシャツ サイズS



BGHB BAGARCH デニムジャケット ロンT セット



FENDI 21ssオーバーサイズレースシャツ ジャケット フェンディ

【平置き採寸サイズ㎝】 表記M 実寸L相当

正規 Dior Homme ディオールオム シワ加工 シャツ



【新品タグ付】 Ralph Lauren カラーポロ刺繍 オックスフォードシャツ



70s OLD SURF VINTAGE SHIRT

・肩幅47 身幅58 着丈74 袖丈23

デンハム デニムシャツ



Carhartt WIP Hepner Longsleeve Shirt



SLEEVE ATTACHED SHIRTS シャツ

・素材‥綿100% コットン

MARGARET HOWELL EVEN ST&GRAPHICAL ST SH



Supreme - Arc Denim Shirt



90s USA製 old gap ヴィンテージ ストライプ 半袖 シャツ 古着

・生産国‥USA製 アメリカ

ドッド柄シャツ



カンフー シャツ XL 未使用 パンクドランカーズ punkdrunkers



ジップジャケット COMME des GARCONS HOMME PLUS

◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆

ステューシー 8BALL レーヨン 半袖シャツ 黒 XL STUSSY



【人気モデル】オーラリー☆ハーフジップ半袖シャツ 定番カラー.

※気になる点はご質問お願い致します。

◆B4 入手困難 レア 当時物 80s 90s BOY LONDON シャツ 黒



RRL INDIGO DISCHARGE PRINT SHIRTS 名作x5!

他にもメンズ商品出品しております。

[古着]ビンテージ 長袖 シャツ ワンポイント刺繍 ステッチデザイン 黒 レトロ



ワコマリア 56tatoo studio スカルアロハシャツ 長袖 新品

→#服夢_メンズ

美品 バーバリーロンドン ストライプシャツ L ブラック ブルー 刺繍 日本製



NIKESB JARRITOS ハリトス ボウリングボタンアップシャツ L

是非お買い得品見つけて下さい!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★90年代紺タグ・アメリカ製のオールドステューシーになります。★綿素材でスラブ地の風合い。★花柄・ボダニカル柄が特徴的です。・メンズ商品一覧→#服夢_メンズ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆〈商品状態〉・前面の裾口/ 背面の首元・右袖口に 軽微な汚れあり→画像9・10枚目・前面の右袖に軽微な汚れ→画像1枚目→汚れはあまり目立ちませんが画像にて ご確認お願いします。・全体的には生地破れ・異臭なく状態良好◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆【商品詳細】・ブランド‥STUSSY ステューシー・カラー‥カーキベージュ 【平置き採寸サイズ㎝】 表記M 実寸L相当・肩幅47 身幅58 着丈74 袖丈23・素材‥綿100% コットン・生産国‥USA製 アメリカ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ◆-◆ ※気になる点はご質問お願い致します。他にもメンズ商品出品しております。→#服夢_メンズ是非お買い得品見つけて下さい!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Giannetto ストライプ シャツ 39 ジャンネットリゾートテイスト パイル地 総柄 半袖シャツ Mサイズ【入手困難】ニードルス☆カンフー 最高デザイン チャイナシャツ 即完売品 希少60s Van Heusen ナイロン オープンカラー シャツスターオブハリウッド/レーヨンシャツJIL SANDER シャツ 38シャツ wackomariaROTOL for 1LDK "BASIC SHIRT"【GIORGIO ARMANI】シャツ46 BLUNA BINNE ブルーナボイン アロハ ブラウス シャツ トップス