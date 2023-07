ボルゾネッラのシャツを出品します。

サイズ:38/15

カラー:グレージュ

状態:未使用

参考売価:33,000円程度

素材:コットン100%

ボルゾネッラは北イタリア、パドヴァのファクトリーブランドです。

ナポリカミチェリアのようなハンド工程は入っていないのですが、シルエットのデザイン性やカッティングの巧さにより、抜群にフィッティングの良いシャツを製造します。

シルエットは細身のスリムフィットながら後身頃にダーツが入っておらず、アイロンワークによる生地出しでシルエットを補っている為、自然に体のラインにフィットする様な着心地の良さが生まれます。

着丈はフィナモレのGENOVAの様な、やや短丈の設定になっているので、パンツにインもアウトもできる丁度いい塩梅です。

やや高めに採った台襟にカッタウェイの美しいサイドシルエットが際立っており、袖のカットラインやちょっとした装飾、バックヨークで無骨さを演出するなど、シャツファクトリーらしいギミックの詰まった一着です。

お色はグレージュ。

コットンオックス素材で汎用性の高いシャツなので、オンオフ問わず重宝して頂けると思います。

当方178cm、66㎏でややタイトな着用感です。

安価にて出品しますので、この機会にどうぞ。

【サイズ詳細】

肩幅41.5、身幅52、着丈73.5、袖丈63.5

※素人採寸の為多少の誤差はお許しください

【注意事項】

先日写真のイメージ違いのご指摘を購入者様から頂きました。

撮影環境や携帯のカメラ解像度により多少現物と色差がございます事を予めご了承頂けます様お願い致します。

【下記のブランドを好きな方に】

#ルイジボレッリ

#FRAY

#ORIAN

#finamore

#giannetto

#ラルディーニ

#タリアトーレ

#LBM1911

#チルコロ

#デペトリロ

#フィナモレ

#ジャンネット

#バルバ

#オールデン

#クロケット&ジョーンズ

#パラブーツ

#PT01

#INCOTEX

#GTA

#シビリア

他サイトでも販売しておりますので、売り切れてしまう場合があります。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フィナモレ 商品の状態 新品、未使用

