ご覧頂き誠にありがとうございます!

-` ̗ ✧ 即購入大歓迎 ✧︎ ̖´-

【ブランド】

MICHEAL KORS マイケルコース

【商品紹介】

・長財布、折り財布、ポーチ、スマートフォンなども入りますので様々なシーンで大活躍します!

シックなカラーリングのシグネチャーロゴプリントキャンバスで仕立てたGREYSON ヒップバッグ スモール - MKシグネチャー。コンパクトなボディは週末のおでかけや旅行のお供にも活躍します。

【商品状態】

中古品ですが、特に目立つ傷や汚れはなくこれからもまだまだご使用頂ける美品です!!

【参考価格】

¥37,400

【カラー】

・ブラック × グレー 黒

【素材】

・コーティングキャンバス×レザー

【サイズ】

・縦 : 13.5cm

・横 : 26cm

・厚さ : 8cm

【付属品】

・なし

【ポイント】

ショルダーバッグ 斜め掛け クロスボディ 肩掛け カバン 鞄 バッグ バック グレイソン グレーソン ウエストバッグ ポシェット レザー モノグラム 総柄 メンズ ボディバッグ ボディーバッグ GREYSON ヒップバッグ スモール - MKシグネチャー

◆大手ブランド買取店にて購入致しました。

全ての商品は真贋済みの正規品でございますのでご安心ください(*´﹀`*)

---商品について---

※素人採寸の為、多少の誤差が生じます(_ _)

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承下さい。

◆1~2日でヤマト運輸にてプチプチでお包みし、紙袋又はダンボールで発送させていただきます!

*。✧全国送料無料です✧*。

------------

✨姉妹ショップも是非ご覧ください!✨

【 #エルアイシーモール 】

管理番号 : S0616

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

