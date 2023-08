数多くの商品の中からご覧頂きありがとうございます。メンズ、レディース 共に対象です。

☆ポイント☆

希少デザインなヴィンテージブラックデニムジャケット◎

多機能デザインとスタイリッシュなシルエットが特徴的◎

韓国KPOPスタイル、個性派コーデがお好きな方にオススメ◎

一点物古着やアメカジのストリートファッションが好きな方にもオススメ◎

☆サイズ☆

S

平置き採寸になります。多少の誤差はご了承下さい。古着ですので以下の寸法を目安にしてください。

肩幅 40cm

身幅 48cm

着丈 58cm

袖丈 63cm

☆色☆

ダークカラー系 ブラック系

☆状態☆

美品です

☆素材☆

60% コットン

40% ポリエステル

☆生産国☆

トルコ

サイズ感は掲載している寸法をお手持ちの衣類と比較することをお勧め致しております。

※ 古着、ヴィンテージ品故、使用感等ございます。普段古着を着られる方でしたら、問題なくお使い頂けるコンディションかと思います。しかしながらあくまで古着になりますので、古着にご理解頂けない方、神経質な方はお控え下さい。

※商品はコンパクトに梱包して発送します。

#vintage #90s #street #ヨーロッパ #80s #ゆるだぼ #個性的 #スケーター #hiphop #B系 #レトロ #古着コーデ

ブランド···ヴィンテージ

#ビッグシルエット #Y2K

数多くの商品の中からご覧頂きありがとうございます。メンズ、レディース 共に対象です。▽国内外から厳選した 一点物 古着 を中心に多数出品してます。▽即購入大歓迎▶️フォロー割引希望の方は、❊購入前にコメント欄にてフォローしましたと、声をかけてください。購入後だと金額変更出来ません。❊詳しくはプロフィールをご覧下さい。 一覧はこちらからどうぞ⏩️ #古着屋ツナグ❊他にも多数出品しています 類似商品はこちらから ▶️ #ツナグジャケット☆ポイント☆ 希少デザインなヴィンテージブラックデニムジャケット◎多機能デザインとスタイリッシュなシルエットが特徴的◎韓国KPOPスタイル、個性派コーデがお好きな方にオススメ◎一点物古着やアメカジのストリートファッションが好きな方にもオススメ◎☆サイズ☆S平置き採寸になります。多少の誤差はご了承下さい。古着ですので以下の寸法を目安にしてください。肩幅 40cm身幅 48cm着丈 58cm袖丈 63cm ☆色☆ダークカラー系 ブラック系☆状態☆美品です☆素材☆60% コットン40% ポリエステル☆生産国☆トルコサイズ感は掲載している寸法をお手持ちの衣類と比較することをお勧め致しております。※ 古着、ヴィンテージ品故、使用感等ございます。普段古着を着られる方でしたら、問題なくお使い頂けるコンディションかと思います。しかしながらあくまで古着になりますので、古着にご理解頂けない方、神経質な方はお控え下さい。※商品はコンパクトに梱包して発送します。#vintage #90s #street #ヨーロッパ #80s #ゆるだぼ #個性的 #スケーター #hiphop #B系 #レトロ #古着コーデブランド···ヴィンテージ #ビッグシルエット #Y2K

