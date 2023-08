購入先:香港のルイヴィトン正規店

購入先:香港のルイヴィトン正規店間違いなく本物です。非常にレアな品物になります。サイズ:L頭周り約60cm つばの長さ約4.5cm 高さ約14cm ユニセックス※手測りで表記しておりますので、多少の誤差はご了承ください。状態:一回のみ使用しました。とても綺麗な状態です。付属品:無し発送は小さく畳みますのでシワがあることがあります自宅に置いておりましたので、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしています。

