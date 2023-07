まとめて購入で大幅値下げ

まとめて購入で大幅値下げ※大幅な値下げは受け付けておりません。日々値下げしておりますので、ご希望の値段付近でご購入お願いします。ブランド→レプシィム (LEPSIM) 状態→新品タグつきカラー→ベージュ(4枚目が近い)サイズ→F総丈→約67後80身幅→約60肩幅→約59コットン生地のオーバーサイズのシャツです。二の腕周りも太めのデザインで、春秋の羽織にも◎少し透け感のある春秋向けの生地です。ヒップラインもしっかり隠れるので、体型カバーにも◎襟にはワイヤーが入っていて、好みの形に出来ます。ーーーーーーーーーーブランド→チャンピオン×フリークスストア (champion×FREAK'S SORE) 状態→4度着用都度洗濯(やや使用感)カラー→ベージュ(2枚目下が近い)サイズ→F総丈→約123身幅→約66ポケット→ありーーーーーブランド→スタディオクリップ (studio CLIP)状態→新品タグ付カラー→ラベンダー(薄め)サイズ→ F総丈→約90身幅→約58肩幅→約53ポケット→なしスリット→なし全ての服を総入れ替えするため、これから中古商品もたくさん出品していきます。シャツワンピースをたくさん出品しています。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーージーナシス今季商品や新品コーディガン、ロングカーディガンなど春夏物複数出品予定です!#大人シャツ#ロングシャツ#シンプルシャツ#抜襟シャツ#春物シャツ#大きめシャツ#ベージュシャツチュニック#コットン素材シャツ#大人シャツジャケット#ルーズシルエット#抜け感#ナチュラルファッション#ビッグシルエット#大きいサイズ#5151#5102#5114#5015カラー···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド レプシィム 商品の状態 新品、未使用

