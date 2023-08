REPRONIZER 4D Plus リプロナイザー ドライヤー

写真に写っているものが全てです。

毎日使ったましたが、違うものに買い替えたので不要になりました。

長時間使用した際に少し溶けたのか、落とした時に凹んだのか若干吹出口が変形しております。

ノズルは変わらず接続出来ますが、若干緩くなっております。

通常使用には問題ございません。

上記ご理解の方宜しくお願い致します^ - ^

お値段交渉も無茶なもの以外は、お気軽にお声がけ下さい♪

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

