ニューバランスのスニーカーです。22.5㎝、タグつき未使用ですが素人保管に理解の無い方は一切購入しないで下さい。替え紐付き。

23cm ナイキ エアフォース レディース white 白 新品



adidasジャーマントレーナー

⚠️⚠️8枚目のものは元々ありました(左足外側)。目立つものではないですが、理解の無い方は購入しないで下さい。

最終価格【♕新品✨レア】NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT



☆新品☆スピングルムーブ*ハイカット スニーカー 24㎝

靴を出品すると「私は普通の◯㎝ですが合いますか」等とコメントをされる方がいます。そんな事聞かれても分かりません。私は靴屋ではありませんので、サイズ感や履き心地等に関する細かな質問はご遠慮下さい。

【本日限定価格】 アディダス×スタンスミス×マリメッコ GX8848



New Balanceニューバランス M2002RXF スニーカー ゴアテックス

⭕️箱はあまりきれいではありませんが、ありますのでお付けします。箱をプチプチ1度巻き発送。

jUSU様専用 ルブタンスニーカー

⚠️おまとめの場合は【箱無し】で発送。

ナイキ エア フォース 1 フォンタンカ ジプシーローズ 23㎝



24.5cm【新品】ナイキ エアフォース1 07 ESS 2022年秋冬モデル

⚠️【受取】や【受取評価】が遅い方は迷惑ですので、私から一切購入しないで下さい。

未使用✨NO NAME ノーネーム ニットスニーカー 36 ジャバフレックス 緑



New Balance U9060GRY グレー NB

プロフィールを必ずご一読のうえ、コメントやご購入をお願いします。

新品未使用タグ付きadidasナイジェルグラフコラボ



ニューバランス 550PWA

⚠️神経質な方、細かいことが気になる方、判断の厳しい方のご購入はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※以下、必ずお読み下さい⭕️プロフィールや商品説明をお読み頂けない方とのお取引はしません。⭕️神経質な方、色々細かい方は実店舗にて購入して下さい。⚠️画像追加・計測希望追加不可(対応しても今までほぼ100%購入されていない為)。✔️到着を急がれる方は他でご購入下さい。気分が悪いです。⚠️コメントで聞いておいて、返答すると反応なく消える人、不快すぎるのでコメントしないで下さい。⚠️【受取】や【受取評価】が遅い方は一切購入しないで下さい。迷惑です。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※⚠️当方の画像や説明文盗用を発見。一切許しません。即通報。ニューバランスのスニーカーです。22.5㎝、タグつき未使用ですが素人保管に理解の無い方は一切購入しないで下さい。替え紐付き。⚠️⚠️8枚目のものは元々ありました(左足外側)。目立つものではないですが、理解の無い方は購入しないで下さい。靴を出品すると「私は普通の◯㎝ですが合いますか」等とコメントをされる方がいます。そんな事聞かれても分かりません。私は靴屋ではありませんので、サイズ感や履き心地等に関する細かな質問はご遠慮下さい。⭕️箱はあまりきれいではありませんが、ありますのでお付けします。箱をプチプチ1度巻き発送。⚠️おまとめの場合は【箱無し】で発送。⚠️【受取】や【受取評価】が遅い方は迷惑ですので、私から一切購入しないで下さい。プロフィールを必ずご一読のうえ、コメントやご購入をお願いします。⚠️神経質な方、細かいことが気になる方、判断の厳しい方のご購入はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

