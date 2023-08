【2022A/W新作★送料無料】 【希少 本革 牛革】エディーバウアー 中綿 レザージャケット キャメル XL レザージャケット

こちらの商品をご覧いただきありがとうございます。

お手数ですが、ご購入の際は必ず自己紹介欄をお読みください。

【ブランド名】

Eddie Bauer

EddieBauer

エディーバウアー

エディバウアー

【アイテム名】

中綿レザージャケット

中綿

レザージャケット

レザー

ジャケット

シングルライダースジャケット

シングル

ライダースジャケット

ライダース

【商品説明】

希少

本革

牛革

【カラー】

キャメル

【表記サイズ】

XL

【素人実寸】

肩幅約57cm(端〜端を沿って採寸)

身幅約66cm(脇下〜脇下を採寸)

着丈約73cm(襟下〜裾までを採寸)

袖丈約64cm(肩の端〜袖先の外側を採寸)

【状態】

中古品になります。

目立つダメージ、汚れは見当りませんが、多少使用感、エイジングはあります。

必ず全て画像ご確認ください。

あくまで中古品の為、中古品や古着にご理解ある方の購入をお願いしております。

自宅保管になりますので、完璧なお品物をお求めの方は購入をお控え下さい。

発送について、タイトな梱包になりますので、予めご了承ください。

【管理番号】

292710122

22/10-103

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エディーバウアー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

