Thanks for watching my page☻他の出品はこちら#kanasshop即購入okです!急に出品取り消すこともあるので購入検討してる方はお早めにどうぞ♪○ introduction2019年、FOXEYさらりとしたしなやかな着心地のポリエステル素材で、風を感じる軽やかな素材感で春のお出掛けを爽やかに。スタイルアップ効果抜群の上品なトップスです。袖丈およびフリルが絶妙で、二の腕も気になりません。○ condition数回使用の為綺麗です。あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。○ size 38購入前に必ずご確認お願いします。お手持ちの物と比較して頂くと間違いないかと思います。実寸:肩幅36cm身幅40cm着丈55cm※多少の誤差はあるかもしれません。ご了承ください。○colorピンク※出来るだけ色味は現物に近づけていますが、お使いの端末によって多少異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。○出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求めください。丁寧に梱包を心がけておりますが、多少の折ジワはご了承くださいませ。気になる点がございましたらコメントお願い致しますm(_ _)m他にもブランドアイテムを多数出品しております。是非覗いてみてください(*´꒳`*)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

