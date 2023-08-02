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お気に入り island channel twinpin 極美品！XTR仕様 5.9 サーフィン

商品の説明

アルメリックツインピン　XTR仕様　CA正規品
supボード 　ナッシュマナ8.5 GT
ターコイズブルー
futuresフューチャーフィン　CYKO サイコツイン2+1 2.1
5.9x19 1/8x 2 9/16 30.6L
074 新品 ヘリーハンセン ウォーターウェアサロペット ウェットスーツ S
(175.3㎝x48.6㎝x6.51㎝)
リュウコ様 専用
2022年11月に購入して4回(8時間)位しか使用していないので、かなりの美品だと思います。
Roxy 新品ロンスプ 3/2mm Mサイズ
しかもXTR仕様(水を吸わない素材)なので、かなりのレア品だと思います。
【最終値下げ】大きいサイズbillabongビラボンウェットスーツ
フットマークも肉眼では解りませんでした。
【mk様専用】RIPCURL SEARCHGPS2 リップカールサーチGPS2
ただ画像5枚目にあるように、ボード撮影時にぶつけてしまったので(泣)クラックがありますが爪に引っかからない傷なので問題はないと思います。
Thomas Step Deck 9’5 Tosh Tudorパーソナルボード

ミックファニング　ソフトボード
東京都荒川区付近での手渡し希望です。
ファイヤーワイヤー FIREWIRE HELLFIRE 5’6 24.5L
上野駅近辺でもOKです。
アルメリック　ビスケット
発送も致しますが時間に余裕のある方のみでお願い致します。

【美品】【フィン付】 9.6ロングボード

商品の情報

ブランドチャンネルアイランドサーフボード
商品の状態目立った傷や汚れなし

BE WET 長袖タッパー　ウエットスーツ

TYPHOON ドライスーツ

RASH セミドライ　オール3.5mm

Ranchy cone surf boards ガンボード
アルメリックツインピン　XTR仕様　CA正規品ターコイズブルー5.9x19 1/8x 2 9/16 30.6L(175.3㎝x48.6㎝x6.51㎝)2022年11月に購入して4回(8時間)位しか使用していないので、かなりの美品だと思います。しかもXTR仕様(水を吸わない素材)なので、かなりのレア品だと思います。フットマークも肉眼では解りませんでした。ただ画像5枚目にあるように、ボード撮影時にぶつけてしまったので(泣)クラックがありますが爪に引っかからない傷なので問題はないと思います。東京都荒川区付近での手渡し希望です。上野駅近辺でもOKです。発送も致しますが時間に余裕のある方のみでお願い致します。

商品の情報

ブランドチャンネルアイランドサーフボード
商品の状態目立った傷や汚れなし

お気に入り island channel twinpin 極美品！XTR仕様 5.9 サーフィン

13分钟前

お気に入り island channel twinpin 極美品！XTR仕様 5.9 サーフィン

¥118,000 ¥54,280

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お気に入り island channel twinpin 極美品！XTR仕様 5.9 サーフィン お気に入り island channel twinpin 極美品！XTR仕様 5.9 サーフィン

チャネルアイランズ サーフボード ショートボード ツインピン サイズ

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3月中旬〜4月上旬出荷 予約商品 Channel チャンネルアイランド TWIN PIN PU素材 ツインピン 6’1〜6’5 サーフボード AL MERRICK 2022年モデル 日本正規品 :ci-twinpin-pu61:オーシャン スポーツ - 通販 - Yahoo!ショッピング

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