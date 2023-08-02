お気に入り island channel twinpin 極美品！XTR仕様 5.9 サーフィン

アルメリックツインピン XTR仕様 CA正規品

supボード ナッシュマナ8.5 GT

ターコイズブルー

futuresフューチャーフィン CYKO サイコツイン2+1 2.1

5.9x19 1/8x 2 9/16 30.6L

074 新品 ヘリーハンセン ウォーターウェアサロペット ウェットスーツ S

(175.3㎝x48.6㎝x6.51㎝)

リュウコ様 専用

2022年11月に購入して4回(8時間)位しか使用していないので、かなりの美品だと思います。

Roxy 新品ロンスプ 3/2mm Mサイズ

しかもXTR仕様(水を吸わない素材)なので、かなりのレア品だと思います。

【最終値下げ】大きいサイズbillabongビラボンウェットスーツ

フットマークも肉眼では解りませんでした。

【mk様専用】RIPCURL SEARCHGPS2 リップカールサーチGPS2

ただ画像5枚目にあるように、ボード撮影時にぶつけてしまったので(泣)クラックがありますが爪に引っかからない傷なので問題はないと思います。

Thomas Step Deck 9’5 Tosh Tudorパーソナルボード



ミックファニング ソフトボード

東京都荒川区付近での手渡し希望です。

ファイヤーワイヤー FIREWIRE HELLFIRE 5’6 24.5L

上野駅近辺でもOKです。

アルメリック ビスケット

発送も致しますが時間に余裕のある方のみでお願い致します。

商品の情報 ブランド チャンネルアイランドサーフボード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アルメリックツインピン XTR仕様 CA正規品ターコイズブルー5.9x19 1/8x 2 9/16 30.6L(175.3㎝x48.6㎝x6.51㎝)2022年11月に購入して4回(8時間)位しか使用していないので、かなりの美品だと思います。しかもXTR仕様(水を吸わない素材)なので、かなりのレア品だと思います。フットマークも肉眼では解りませんでした。ただ画像5枚目にあるように、ボード撮影時にぶつけてしまったので(泣)クラックがありますが爪に引っかからない傷なので問題はないと思います。東京都荒川区付近での手渡し希望です。上野駅近辺でもOKです。発送も致しますが時間に余裕のある方のみでお願い致します。

商品の情報 ブランド チャンネルアイランドサーフボード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【美品】【フィン付】 9.6ロングボードBE WET 長袖タッパー ウエットスーツTYPHOON ドライスーツRASH セミドライ オール3.5mmRanchy cone surf boards ガンボード