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★お求めやすく価格改定★ ダブルタップス WTAPS 2023SS VV / SS / COTTON 02 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

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即購入大歓迎です。
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新品未開封です。写真撮影のみで、一切袋から出しておりませんのでご安心ください。
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実物写真は4枚目〜6枚目です。
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商品詳細
ダブルタップス WTAPS 2023SS VV / SS / COTTON 02
グラフィカルかつ巨大な「W」を前面に、線の細い「TAPS」を背面襟下にレイアウトしたスクリーンプリントTシャツ。米国産コットンを原材料に使用したドライな風合いの丸胴ボディ（日本製）を採用。右前裾の織りネーム＋ピスネームはボディと同色に。
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お支払いについて
【希少】オールドステューシー 刺繍ロゴ USA制
ご購入後24時間以内のお支払いをお願いしております。お支払いに24時間以上日数を要する方はコメントから一言お願い致します。
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90s　US企画　GILDAN　ビンテージ　Tシャツ　ハーバーウォークビレッジ
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Maison Margiela メゾンマルジェラ　ステッチ半袖Tシャツ
発送については、基本的にご購入後24時間以内の発送を心掛けております。
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PALACE TRI-TWISTER T-SHIRT NAVY

商品の情報

商品のサイズM
ブランドダブルタップス
商品の状態新品、未使用

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この度は、数ある商品の中から閲覧していただきありがとうございます。即購入大歓迎です。 誠に恐れ入りますが、こちらの商品はお値下げ不可となっております。何卒宜しくお願い致します。WTAPS 2023SS 231ATDT-STM01SVV / SS / COTTONCOLOR : BEIGESIZE : MEDIUMFABRIC : COTTON 100%hoods店頭購入の正規品です。新品未開封です。写真撮影のみで、一切袋から出しておりませんのでご安心ください。実物写真は4枚目〜6枚目です。一点物ですので早い者勝ちです。探されていた方是非ご検討下さい。商品詳細グラフィカルかつ巨大な「W」を前面に、線の細い「TAPS」を背面襟下にレイアウトしたスクリーンプリントTシャツ。米国産コットンを原材料に使用したドライな風合いの丸胴ボディ（日本製）を採用。右前裾の織りネーム＋ピスネームはボディと同色に。お支払いについてご購入後24時間以内のお支払いをお願いしております。お支払いに24時間以上日数を要する方はコメントから一言お願い致します。発送について発送については、基本的にご購入後24時間以内の発送を心掛けております。木村拓哉 キムタク ネイバーフッド セントマイケル saint michael readymade シュプリーム Wtaps パレス Palace パレス kith キス buju tupac 2pac north face コラボ naomi チャレンジャー Challenger Phazer 長瀬 窪塚 稲葉浩志 ジャングル Jungle ナイキ NIKE 20aw modular モジュラー smock usa blank home base scout buds og hooded drifters ヨウジ ヤマモト yohji yamamoto 西山 vans era old skool slip on GPS PE Box waffle horizon af1 air force 1 エアフォース STUSSY

商品の情報

商品のサイズM
ブランドダブルタップス
商品の状態新品、未使用

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54分钟前

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¥11,700 ¥9,945

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出品者

ffe39c2cf040

 1773

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ffe39c2cf040
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