国内外の人気！ ナイジェリア代表☆ユニホーム☆XL☆カヌ☆ヌワンコカヌ☆カヌー ウェア

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サイズはXL UK製

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１９９８年モデルのナイジェリア代表4番ユニホームになります。カヌーのモデルです。サイズはXL UK製状態は写真にて確認お願い致します。２５年経過でこの状態は良いかと思います。送付まで遅くて１週間ほどかかりますのでご了承いただけるようお願い致します。丈···長袖ヌワンコカヌカヌーナイジェリア代表

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