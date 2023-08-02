国内外の人気！ ナイジェリア代表☆ユニホーム☆XL☆カヌ☆ヌワンコカヌ☆カヌー ウェア

１９９８年モデルのナイジェリア代表4番ユニホームになります。カヌーのモデルです。
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サイズはXL UK製
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状態は写真にて確認お願い致します。
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２５年経過でこの状態は良いかと思います。
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送付まで遅くて１週間ほどかかりますのでご了承いただけるようお願い致します。
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丈···長袖
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１９９８年モデルのナイジェリア代表4番ユニホームになります。カヌーのモデルです。サイズはXL UK製状態は写真にて確認お願い致します。２５年経過でこの状態は良いかと思います。送付まで遅くて１週間ほどかかりますのでご了承いただけるようお願い致します。丈···長袖ヌワンコカヌカヌーナイジェリア代表