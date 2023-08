【黒檀二胡】

★写真に写っているものが全て送ります。

★二胡の必需品が全部揃っています。

★調整済みで、届くと、すぐ弾けます。

【説明】

◾️産地:中国揚州

◾️メーカー:龍勝楽器

■材質:上級黒檀

■皮:ニシキヘビ

◼️サイズ:標準規格。

◾️ウロコ数:14コマ

◾️本体重さ:893g

【特徴】

★ 安定感が良い。

★大鱗(皮の厚みあり響く)

★哀愁感の音色

★日本演歌の演奏に最適

★高音部も雑音が出ない

【付属品】

1、ハードケース(リュック式)

2、高級弓84cm

3、予備弦

4、高級松脂

5、予備駒(松・黒檀・紫檀による音色微調整)

6、予備千斤糸

7、微調整(アジャスター)

8、弱音器(ミュート)

9、二胡専用チューナー

10、保護カバー

11、牛革滑り止め

======================

【長期保障】

★十年保証カード

(販売者情報・押印付き)

=======================

【お客様の質問】

★十年保障範囲?

自然災害や個人の過失を除いて製造上や品質による破損を責任もって返品、交換、修理を受け付ける。

=======================

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【黒檀二胡】★写真に写っているものが全て送ります。★二胡の必需品が全部揃っています。★調整済みで、届くと、すぐ弾けます。【説明】◾️産地:中国揚州◾️メーカー:龍勝楽器■材質:上級黒檀■皮:ニシキヘビ◼️サイズ:標準規格。◾️ウロコ数:14コマ◾️本体重さ:893g【特徴】★ 安定感が良い。★大鱗(皮の厚みあり響く)★哀愁感の音色★日本演歌の演奏に最適★高音部も雑音が出ない【付属品】1、ハードケース(リュック式) 2、高級弓84cm3、予備弦4、高級松脂5、予備駒(松・黒檀・紫檀による音色微調整)6、予備千斤糸7、微調整(アジャスター)8、弱音器(ミュート)9、二胡専用チューナー10、保護カバー11、牛革滑り止め======================【長期保障】★十年保証カード(販売者情報・押印付き)=======================【お客様の質問】★十年保障範囲? 自然災害や個人の過失を除いて製造上や品質による破損を責任もって返品、交換、修理を受け付ける。=======================

