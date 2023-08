2023SS ノースフェイススタンダード限定発売モデル

【Exclusive Product】

THE NORTH FACE ノースフェイス【NN02330R】

STANDARD Cap スタンダードキャップ

K ブラック【新品未着用】店頭即完売 超希少品

2023年5月に全国数店舗のノースフェイススタンダードにてゲリラ発売されたスタンダードキャップです。

ノースフェイススタンダード店頭にて購入致しました。

今回は先行販売もあったので、販売数量が非常に少なく、店頭でも即日即完売してしまった大人気商品です。

お早めのご購入をお勧め致します。

2年ぶりに待望の復刻をしたSTANDARD Cap。

ブラックのボディにシンプルなスタンダードロゴのデザインは、男女問わずにお使い頂けるモデルとなっております。

※後部のアジャスターでサイズ調整が可能です。

ご希望があれば、購入時のレシートのコピーも同梱可能です。

【商品説明】

素材のリニューアルを行ったTHE NORTH FACE STANDARDオリジナルのキャップ。ポリエステル100%の素材はシワ加工を施す事で化繊100%ながら天然素材のような風合い。また、ストレッチ糸を採用することでシーン問わず快適な着心地も実現しています。日常生活からハイキングなトレッキングなどのアウトドアアクティビティまで、幅広く活躍するアイテム。

フロントには"STANDARD"ロゴを刺繍でデザイン。

THE NORTH FACE

NN02330R

STANDARD Cap

カラー:K ブラック

サイズ:F フリーサイズ

購入後は2日以内にご入金が可能な方のみ購入をお願い致します。

ノースフェイススタンダード

スタンダード

スタンダード限定

スタンダード限定キャップ

スタンダード限定CAP

直営店限定

帽子

ニューエラ

ベースボールキャップ

スタンダードカリフォルニア

ロンハーマン

RHC

ミンナノ

黒キャップ

6パネルキャップ

カラー···ブラック

形···ベースボール

#149

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

2023SS ノースフェイススタンダード限定発売モデル 【Exclusive Product】THE NORTH FACE ノースフェイス【NN02330R】STANDARD Cap スタンダードキャップK ブラック【新品未着用】店頭即完売 超希少品2023年5月に全国数店舗のノースフェイススタンダードにてゲリラ発売されたスタンダードキャップです。ノースフェイススタンダード店頭にて購入致しました。今回は先行販売もあったので、販売数量が非常に少なく、店頭でも即日即完売してしまった大人気商品です。お早めのご購入をお勧め致します。2年ぶりに待望の復刻をしたSTANDARD Cap。ブラックのボディにシンプルなスタンダードロゴのデザインは、男女問わずにお使い頂けるモデルとなっております。※後部のアジャスターでサイズ調整が可能です。ご希望があれば、購入時のレシートのコピーも同梱可能です。【商品説明】素材のリニューアルを行ったTHE NORTH FACE STANDARDオリジナルのキャップ。ポリエステル100%の素材はシワ加工を施す事で化繊100%ながら天然素材のような風合い。また、ストレッチ糸を採用することでシーン問わず快適な着心地も実現しています。日常生活からハイキングなトレッキングなどのアウトドアアクティビティまで、幅広く活躍するアイテム。フロントには"STANDARD"ロゴを刺繍でデザイン。THE NORTH FACE NN02330RSTANDARD Capカラー:K ブラックサイズ:F フリーサイズ購入後は2日以内にご入金が可能な方のみ購入をお願い致します。ノースフェイススタンダードスタンダードスタンダード限定スタンダード限定キャップスタンダード限定CAP直営店限定帽子ニューエラベースボールキャップスタンダードカリフォルニアロンハーマンRHCミンナノ黒キャップ6パネルキャップカラー···ブラック形···ベースボール#149

