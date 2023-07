貰い物のビデオカメラですが、映し出した画像が、たまに黒っぽく、または緑っぽく映りますので、ジャンク品として出品します。

早い者勝ち!LEICA DG 8-18mm F2.8-4.0 豪華オマケ付

その他機能は、試した限り正常のようです。

【美品】キャノンEOS Kiss X7(ホワイト)レンズキット★425

外観も擦り傷等ありますが、まあまあ綺麗だと思います。

最終値下げ DJI FPVコンボ+付属品 ドローン

部品取り、修理、あるいは研究等で使うことを考えていらっしゃる方、如何でしょうか?

Nexus ハウジング D80



2本セット!美品!EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM

★商品名

MAKI&KIM ライカM TYP.240用レザーケース(廃盤レア?)

ジャンク品

【2点セット】PHOTOOLEX RGB LEDビデオライト 4000mAh

Panasonicビデオカメラ HC-WX1M

SIGMA APO 170-500mm F5-6.3 D #4016162D

ワイプ撮り 64GB 4K

電動カメラスライダー 80cm NEEWER 近日中に売れなければ地元で売却

★付属品

Canon EF50mm F1.4USM N

バッテリー

SIGMA 17-70F2.8-4DC MACRO OS HSM/C [旧型]

ACアダプター

Canon EF300F2.8L IS USM (ディヤーン様専用)

DCケーブル

【美品/査定済】SIGMA EX DC HSM 10-20mm f3.5 HSM

USB接続ケーブル

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 傷や汚れあり

貰い物のビデオカメラですが、映し出した画像が、たまに黒っぽく、または緑っぽく映りますので、ジャンク品として出品します。その他機能は、試した限り正常のようです。外観も擦り傷等ありますが、まあまあ綺麗だと思います。部品取り、修理、あるいは研究等で使うことを考えていらっしゃる方、如何でしょうか?★商品名 ジャンク品 Panasonicビデオカメラ HC-WX1M ワイプ撮り 64GB 4K★付属品 バッテリー ACアダプター DCケーブル USB接続ケーブル

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 傷や汚れあり

Vinten V4092-0001 Vision blue パン・チルトヘッドInsta360 ONE R 1inch Leicaミノルタ MINOLTA AEファインダー X-1用 #4118090ソニーライブビューリモコン「RM-LVR2」Canon EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM新品同様 MI-NA 3wayボストンカメラバッグ @ 1822Velbon ベルボン 643❤️フューテック ジンバル❤️AK4500 一眼レフ スタビライザー フルセット