サイズXS

着丈 身幅 肩幅 袖丈 (平置き採寸)

60 45 37 67

穴や破れ目立った汚れなくご覧の通りキレイなお品です。

しっかり検品しておりますが万が一の見落としの可能性もあります。神経質な方は御遠慮下さい。

上記ご理解頂き御購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ループウィラー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

