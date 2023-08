SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO

セブンテン バイ ミホカワヒト

予約販売で購入しました。

タグ付き、新品。

ヤマト運輸のコンパクト便にて

発送させて頂きます。

セブンテンらしいエレガントな要素を詰め込んだオリジナルキャップ。

顔の印象に直結するアイテムだからこそ、シルエットの美しさを追求しました。

ホワイト、クリーム、ピンク、グレーの4色展開。

■デザイン

形にこだわり、既成の型は使わずゼロから作りました。

本体は日本人に合うようにやや深めの設定。

深めにすることで幅広い輪郭の方に合います。

特にこだわったのがツバのカーブと長さ。カーブを強めにすることで、こめかみがしっかりと隠れ顔の横幅が小さく見える効果があります。

長めのツバは奥行きを生み、小顔効果、そして日除けにもなります。

キャップ本体のカラーは絶妙なニュアンスカラーをラインナップ。どんなコーディネートにも品良く映えるよう、刺繍はボディと同系色を使用しています。キャップ用にデザインしたロゴ刺繍は、Sの曲線とTの直線をミックスさせてエレガントかつトラッドな雰囲気に。

後ろの調節はマジックテープ仕様です。

■素材

コットン100%

-アイテム情報-

【サイズ/㎝】

ONE SIZE

頭囲:約55-62cm(調節可能)

深さ:約12.5cm

つば:約7.5cm

※すべて平置きサイズです(採寸方法の違いにより多少の誤差がございますのでご了承ください)

カラー···ホワイト

#seventen by kawahito miho

#セブンテン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

