現時点では大幅な値下げは予定しておりません。

※購入前にプロフィールは必ずお読みください。

#No.34 電算機獣テラ・バイト GENF-EN041

ジェネレーション・フォース

状態は未使用で、英語版ですが美品です。

※遊戯王海外版は初期傷が日本版より多いことにはご注意ください。

入手後はスリーブにいれて暗所に保管しておりました。

詳細な状態は添付画像にてご確認ください。

当方はペットなし、喫煙者ではありません。

ご了承の上、ご購入お願い致します。

梱包はスリーブ、ローダー、厚紙、濡れ・湿気対策をして、

1週間以内に発送させていただきます。

商品を受け取りましたら24時間以内の受け取り通知をお願いします。

状態に疑問あればコメント受け付けております。

No.34 電算機獣テラ・バイト 英語版 エラーカード ミスカット



検索:

遊戯王

うらら

増殖するG

青眼の白龍

真紅眼の黒竜

ミスカット

miscut

error

枠ずれ

枠ズレ

加工ズレ

加工ずれ

加工ミス

ホイルずれ

ホイルズレ

エラーカード

