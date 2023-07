ニューバランス M1500 UKG

〈サイズ〉US9.5 ( 日本27.5cm)

〈カラー〉グレー

すでに生産終了していますが、人気があり貴重な商品です。

スレがありますが、状態はよい方だと思いますが、写真をご確認いただければと思います。

シューツリーは付属しません。

newbalance

1500

1400

1600

574

576

990

991

992

993

996

998

999

カラー···グレー

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

