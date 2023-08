高級ブランド Dior Christian by タンクトップ Galliano John タンクトップ

クリスチャンディオール 2003

ガリアーノ期

スパンコール ビーズ ストーン ビジュー 刺繍 ノースリーブ ピンク ジョンガリアーノ

●サイズ 36

肩幅 33cm

身幅 37cm

着丈 53cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材

コットン 100%

レーヨン

プラスチック

ガラス

●状態

目立った傷や汚れのない美品です。

画像より状態をご確認下さい。

●購入場所

ブランド古着屋

●その他

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

