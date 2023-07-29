【国内即発送】 A.P.C Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

新品未使用
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正規品
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ネック···クルーネック
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袖丈···半袖
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カラー···ホワイト
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季節感···春、夏
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|アーペーセー
|商品の状態
|新品、未使用
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新品未使用正規品2021AWAPCitem Tシャツwhite ホワイト100% cotton着丈:70cm 身幅:55cm 肩幅:44cm 袖丈:22.5cm素人採寸ですネック···クルーネック袖丈···半袖カラー···ホワイト季節感···春、夏
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|商品のサイズ
|L
|ブランド
|アーペーセー
|商品の状態
|新品、未使用