断捨離の為出品致します。

神奈川県のデパート内のヒステリックグラマー店舗にて購入しました。

目立った汚れ、破れ、襟のよれはありませんので状態良好かと思います。

Lサイズになります。貴重です。

中綿は、プリマロフトになります。軽くて暖かいです。

こちらは中古になります。多少使用感はあります。御理解いただける方でお願い致します。

採寸は平置きになります。外力を加えず正確に計測するようにしています。若干の誤差はお許しください。誤差は±1cmを目指しています。

【カラー】

ブラック

【表記サイズ】

Lサイズ

【採寸】

肩幅45

身幅53

袖丈65

着丈67

(cm)

特別な一枚をいかがでしょうか。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

