新しい 70s 希少 BIG YANK ヴィンテージ古着シャツ M ビッグヤンク シャツ

2点まとめて購入500円引き

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TOM BROWNE. 半袖シャツ メンズ1

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AUBERGEセルジュシャツ Begin別注 インディゴストライプ サイズ：40

全出品中のアイテムは↓

OLDブルックスブラザーズ ストライプシャツ メイカーズ アメリカ製

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SAINT LAURENT PARIS ウエスタンデニムシャツ デニム XS



専用Y's コットン ストライプ 比翼 半袖シャツ 3

■商品名

vintage 再構築 リメイク ドッキング デニム ワーク シャツ 下北沢

70s ヴィンテージ コットンシャツ

ヒステリックグラマー ワッペン M-65 ミリタリーシャツ Ｍサイズ



ブリストルのチェック柄のシャツ

■ブランド名

stussy ステューシー 90s USA製 ヘビーネルシャツ オールド M

BIG YANK

Supreme×Comme des Garcons Shirt★チェックシャツS



【激レア】stussy ベースボールシャツ 刺繍ロゴ 入手困難

■サイズ

Wtaps wcpo DENIM SHIRT S ダブルタップス デニム シャツ

M

ポック POC メンズ 自転車 トップス

着丈 約72cm

23SS スタンダードカリフォルニア SD オンブレチェックシャツ青Mキムタク

身幅 約52cm

SUGARHILL オンブレチェックシャツ



ルイジ・ボレッリ 高級新品ワイシャツ白地にブルーストライプ サイズ17/43



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■カラー

Mihara Yasuhiro

茶系チェックシャツ

ラルフローレン 1992 半袖シャツ XL polo アロハ postcard



ENGINEERED GARMENTS ワークシャツ サイズXS

■状態｜10段階表記

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★★★★★☆☆☆☆☆

美品レアデザイン イヴサンローラン ラウンド カフス

70sのかなり希少なビッグヤンクのシャツ

ワコマリア 平安絵図オープンシャツ

50年前にしてはかなり状態は良いかと。

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THOM BROWN オックスフォードシャツ トリコロール

■注意事項

きょちゃん様専用



希少 70s Levi’s リーバイス 総柄 L/S シャツ ポリシャツ

ユーズド商品へのご理解について

WACKOMARIA Blankline “JONNY-A” Shirt -XL

ユーズド商品の為、古着に抵抗がある方のご購入はお控え下さい。

コムデギャルソンシャツ ディズニー柄シャツ



『jun hashimoto』HORIZONTAL SHIRTS ピンク

質問事項について

ダブルアールエル ストライプシャツ

画像にて気になる点など御座いましたら

激レア アロハシャツ カンサイ 開襟シャツ 総柄 レーヨン ワコマリア

ご購入前にお気軽にお問い合わせ下さい。

【希少デザイン】ワコマリア アロハシャツ プリント ギルティーパーティー



1960s Rayon shadowcheck shirt BOND'S

商品写真について

【美品】Karl Helmut カールヘルム レーヨン アロハ シャツ 半袖

実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、

テンダーロイン シャツ ペイズリー 青

お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

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《激レア》ラルフローレン☆長袖BDシャツ XXL 刺繍ロゴ ネイビー NS224

発送につきまして

〈激レア〉MB × Re 究極の白シャツ【未使用品】

送料代軽減に伴い、

Y's for men 70's激レア超ヴィンテージ・シャツ

包装は簡易なものとさせていただきます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビッグヤンク 商品の状態 やや傷や汚れあり

2点まとめて購入500円引き3点まとめて購入700円引き4点まとめて購入1000円引き全出品中のアイテムは↓#monotone_daddy_works■商品名70s ヴィンテージ コットンシャツ■ブランド名BIG YANK■サイズM着丈 約72cm身幅 約52cm■カラー茶系チェックシャツ■状態｜10段階表記★★★★★☆☆☆☆☆70sのかなり希少なビッグヤンクのシャツ50年前にしてはかなり状態は良いかと。■注意事項ユーズド商品へのご理解についてユーズド商品の為、古着に抵抗がある方のご購入はお控え下さい。質問事項について画像にて気になる点など御座いましたらご購入前にお気軽にお問い合わせ下さい。商品写真について実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。発送につきまして送料代軽減に伴い、包装は簡易なものとさせていただきます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビッグヤンク 商品の状態 やや傷や汚れあり

【美品】【matsufuji】サテンストライププルオーバーシャツ サイズ2コムデギャルソンオム 90s 田中オム オーバーサイズ ストライプ シャツ XLPENDLETON × Bill Wall Leather CPOシャツポールスミス レッドイヤー ドット ザクロ インディゴ シャツPORTER CLASSIC Local Black PulloverShirt【Paul Smith】シャツUNUSED ドローコードワイドシャツ★希少★ヒステリックグラマー ヒステリックガール柄 長袖シャツ 総柄 メンズMfreewheelers シャツ