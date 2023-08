訳あり / Skrewdriver All 【レコード】 Up Skrewed 洋楽

Skrewdriver / All Skrewed Up のレコードです。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Skrewdriver / All Skrewed Up のレコードです。ジャケットはオレンジ。Oi punkの名盤The Whoのカバー収録1977年リリースChiswick Records – WIK 3状態の目安は下記の通りです。ジャケ VG+メディア VG+私のレコードプレーヤーでは針飛びしませんでした。usedにご理解ある方、宜しくお願いいたします。#Oi#punk#hardcore#イアン・スチュアート#ナチ#白人至上#スキンズ #フットボール

