お歳暮 ダブルタップス WTAPS 2023SS VV / SS / COTTON 02 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

WTAPS 2023SS

231ATDT-STM01S

VV / SS / COTTON

COLOR : BEIGE

SIZE : MEDIUM

FABRIC : COTTON 100%

グラフィカルかつ巨大な「W」を前面に、線の細い「TAPS」を背面襟下にレイアウトしたスクリーンプリントTシャツ。米国産コットンを原材料に使用したドライな風合いの丸胴ボディ(日本製)を採用。右前裾の織りネーム+ピスネームはボディと同色に。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

