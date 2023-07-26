【SALE】 Xiaomi Redmi Note 11 SIMフリー グレー　新品 2台 スマートフォン本体

Xiaomi Redmi Note 11 グラファイトグレー シュリンク付新品未開封です。

hp elite x3 ウィンドウズフォン windows phone

2025年5月に一括購入しました。

iPhone 13 ブルー128GSIMフリー

(一括精算の為殘債無し)

iPhone SE 第2世代 (SE2) ホワイト 128 GB (19)



Google Pxel6 128 GB Kinda Coral SIMフリー

プロセッサー

【超美品純正品】iPhone 12 pro ゴールド 128 GB au

Qualcomm Snapdragon 680

Galaxy A23 5G 本体 64GB SIMフリー ギャラクシー



新品近いiPhone12容量128GB ,色はスターライトです、シムフリーです。

ストレージ&RAM

週末セール❗️iPhone14 SIMフリー 128GB

4 GB + 64 GB

iPhone8 256gb

最大 512 GB まで拡張可能なストレージ

iphone 8 SIMフリー 64ギガ



北米版 iPhone11pro 512 GB シャッター無音 海外

サイズ

【画面傷有り】OPPO Reno7 A Ymobile版 スターリーブラック

高さ：159.87 mm

iPhone 12 pro ゴールド 128 GB SIMフリー iPhone

幅：73.87 mm

Kunichika 様専用Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

厚さ：8.09 mm

iPhone12 64G 端末 ホワイト

重量：179 g

SakuRaさん専用 iPhone13 mini ピンク 256GB



iPhone8 レッド 68GB

ディスプレイ

【5/1本日のみお値引き価格】iPhone 12 mini 128GB ブラック

6.43 インチ FHD+ 有機 EL（AMOLED）ディスプレイ

iphone se 第二世代 ブラック 128Gb バッテリー100

リフレッシュレート：最大 90 Hz

iPhone Xs Space Gray 256 GB ジャンク

タッチサンプリングレート：最大 180 Hz

iPhone13 Pro Max 256GB

輝度：HBM 700 nit（標準値）、1000 nit ピーク輝度（標準値）

ポンコツ様専用



Galaxy S20+ 5G コスミックグレー docomo

リアカメラ

Mi 11 Lite 5G 6GB/128GB

5000 万画素広角カメラ

iPhone XR Black 64 GB SiMフリー

800 万画素超広角カメラ

iphone11 128GB パープル

200 万画素マクロカメラ

【新品/未開封】Xiaomi Redmi Note11 トワイライトブルー

200 万画素深度カメラ

OPPO Reno５A(シルバーブラック) ワイモバイル版

リアカメラ動画撮影1080 p 1920 x 1080 | 30 fps720 p 1280 x 720 | 30 fps

iPhone 7 Jet Black 256 GB docomo



iPhone 11 pro 64GB SIMフリー ゴールド gold

フロントカメラ

超美品！新品ケースガラスフィルム付iPhoneSE2 128G ホワイト

1300 万画素フロントカメラ

【極美品】iPad mini5 256GB WiFi スペースグレイ カバー付き

フロントカメラ動画撮影

67 iPhone XS 256GB バッテリー新品 SIMフリー 大容量

1080 p 1920 x 1080 | 30 fps720 p 1280 x 720 | 30 fps

新品未使用品 docomo iPhone XR 256GB SIMロック解除済み



iPhone 8 Space Gray 64 GB Softbank 美品

バッテリー&充電

Google Pixel 6a charcoal 128GB GB SIMフリー

5,000 mAh (tpy)

【土日限定お値下げ‼️】iPhone Xs Max Gold 256 GB au

33W 急速充電対応

美品！Galaxy S22 ファントムホワイト 256 GB docomo

同梱 33W 有線充電器

【iPhone 8 64GB (Silver)】値下げ交渉可‼︎

USB-C

Google pixel 6a グーグル ピクセル グリーン



Google Pixel 6a Sage

セキュリティ

mogart様専用 Galaxy S10 128GB プリズムホワイト

サイド指紋センサー

iPhone 8 Gold 64 GB SIMフリー ケース入り

AI 顔認証ロック解除

iPhone 12 パープル 128GB SIMフリー Apple 箱付



Xperia Ace III ブラック 新品ケース・保護フィルムセット

ネットワークと接続

iPhone11 SIMフリー シャッター音なし ジャンク品

デュアル nanoSIM + microSDカード

Apple iPhone SE 第2世代 64GB ホワイトMHGP3J/A



iPhone XR Black 64 GB Softbank

オーディオ

【美品】iPhone8 64GB ピンクゴールド SIMフリー

デュアルスピーカー

iPhone SE(第2世代) ホワイト 64GB SIMロック解除済

3.5 mm ヘッドホンジャック

iPhone8 本体 iphone8 docomo Apple アップル

ハイレゾリューションオーディオ 対応

iPhone 7 本体 Rose Gold 256 GB docomo



【専用ページ】iPhone XS Max 64GB SIMフリー ゴールド

OS

新品 未開封 OPPO A55s 5G グリーン

Android 11 ベースの MIUI 13

iPhone 7 Plus 128GB SIMフリー 早い者勝ち



♬新品未使用 moto g32 128GB ミネラルグレイ

パッケージ内容

Xperia 10 III ブラック 128 GB au 中古

Redmi Note 11 / アダプタ / USB Type-C ケーブル / SIM 取り出しツール） / 保護ケース / クイックスタートガイド / 「保証に関するお知らせ」

「レア」huawei enjoy 20 pro



Redmi k50 至尊版 ultra 12-256GB 銀色 グローバルROM

すり替え防止のためにいかなる場合にも返品不可でお願いします。

≪極美品≫【iPhone 11】128GB パープル バッテリー99％

初期不具合があった場合はご自身にてメーカーとやり取りをお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

Xiaomi Redmi Note 11 グラファイトグレー シュリンク付新品未開封です。2025年5月に一括購入しました。(一括精算の為殘債無し)プロセッサーQualcomm Snapdragon 680ストレージ&RAM4 GB + 64 GB最大 512 GB まで拡張可能なストレージサイズ高さ：159.87 mm幅：73.87 mm厚さ：8.09 mm重量：179 gディスプレイ6.43 インチ FHD+ 有機 EL（AMOLED）ディスプレイリフレッシュレート：最大 90 Hzタッチサンプリングレート：最大 180 Hz輝度：HBM 700 nit（標準値）、1000 nit ピーク輝度（標準値）リアカメラ5000 万画素広角カメラ800 万画素超広角カメラ200 万画素マクロカメラ200 万画素深度カメラリアカメラ動画撮影1080 p 1920 x 1080 | 30 fps720 p 1280 x 720 | 30 fpsフロントカメラ1300 万画素フロントカメラフロントカメラ動画撮影1080 p 1920 x 1080 | 30 fps720 p 1280 x 720 | 30 fpsバッテリー&充電5,000 mAh (tpy) 33W 急速充電対応同梱 33W 有線充電器USB-Cセキュリティサイド指紋センサーAI 顔認証ロック解除ネットワークと接続デュアル nanoSIM + microSDカードオーディオデュアルスピーカー3.5 mm ヘッドホンジャックハイレゾリューションオーディオ 対応OSAndroid 11 ベースの MIUI 13パッケージ内容Redmi Note 11 / アダプタ / USB Type-C ケーブル / SIM 取り出しツール） / 保護ケース / クイックスタートガイド / 「保証に関するお知らせ」すり替え防止のためにいかなる場合にも返品不可でお願いします。初期不具合があった場合はご自身にてメーカーとやり取りをお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

iPhone12 mini 128GB ホワイト【最終値下げ】iPhone11Pro 256GB美品 iPhone X Space Gray 256 GB SIMフリー