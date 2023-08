こちらは新品未使用品の「EVERNEW - グレーボーン medium」背負子です。

山岳で使用するために開発された背負子です。

光沢を嫌う現場で使う為にアルマイト加工ではなくマットパウダー塗装を施したスペシャルモデル

コストを重視したベトナム製フレームを採用

使用しているパーツ類は日本製モデルと同じです。

パーツはメーカーで交換品をご用意できます。

EVERNEW - グレーボーン medium / 背負子



フレーム寸法:径19mm

高さ:80×幅37×奥行22cm(荷台部18cm)

質量:1,300g

素材:アルミニウム合金(マット塗装)

パット部:発泡ウレタン材

背面長:46cm

荷台部:固定式

カラー:グレー

静加重:40kgf(392N)

生産国:ベトナム

商品の情報 ブランド エバニュー 商品の状態 新品、未使用

