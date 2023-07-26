喜ばれる誕生日プレゼント 新品☆COACH(コーチ)グリーン レザー ショルダーバッグ ショルダーバッグ

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■サイズ

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・本 体：約横下部13cm/上部20.5cm×縦15cm×厚み6.5cm

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・ショルダー：約115-135cm（取り外し可）、ピッチ幅：約3cm（7段階）

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■重 さ：約315g

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■素 材：レザー

BURBERRY アシュビー ❤︎チュチュ様…専用❤︎

■仕 様

Jean Paul GAULTIER Vサイバー 玉虫 ガマ口 2WAY バッグ

・開 閉：マグネット式

[新品同様 希少]FENDI マンマバケット ショルダーバッグ

・外 部：オープンポケット×1

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・内 部：オープンポケット×2

CELINE ラゲージナノ スリ



美品 カルティエ ショルダーバッグ ハンドバッグ ヴィンテージ風メンズレディース

こちらの商品はロサンゼルスで購入した正規品ですので、安心してお買い求めください。

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また、全国のコーチショップにてアフターケアを受けて頂けます。

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【未使用品】DANSE LENTE ダンスレンテ ショルダーバッグ

ご質問があればお気軽にコメントください♪

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187: サラマリカ Sara mallika 刺繍 ビーズ バッグ

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商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

✨セール＆無料ラッピング承ります✨最新作COACH(コーチ)グリーンレザー ショルダーバッグ#lalaおすすめバッグ■サイズ・本 体：約横下部13cm/上部20.5cm×縦15cm×厚み6.5cm・ショルダー：約115-135cm（取り外し可）、ピッチ幅：約3cm（7段階）■重 さ：約315g■素 材：レザー■仕 様・開 閉：マグネット式・外 部：オープンポケット×1・内 部：オープンポケット×2こちらの商品はロサンゼルスで購入した正規品ですので、安心してお買い求めください。また、全国のコーチショップにてアフターケアを受けて頂けます。ご質問があればお気軽にコメントください♪#レディース#ショルダーバッグ198

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