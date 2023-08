ブランド品は全て百貨店購入、または鑑定済みの正規品となりますのでご安心下さい。

他にも色々出品しておりますので是非ご覧ください♡

#yknetブランド品一覧

#yknetブランド【新品バッグ】

#yknetブランド【リモワ】

RIMOWA(リモワ)のリュックが入荷しました☆落ち着きのあるカラーリングできれいめな印象に仕上げたアイテム。フロントのメタルロゴや、立体的なアウトポケットがアクセントになっています。日常使いしやすいサイズ感で、普段のお出かけや通勤通学にもおすすめです。

●商品名

リモワ リュック バックパック ネバースティル グレー メンズ レディース

RIMOWA 525.00.00.4 GREY NEVER STILL BACKPACK SMALL GREY ユニセックス

●カラー

GRAY

●サイズ

約横23cm×縦29cm×幅8cm

持ち手の長さ:約15.5cm、ショルダーの長さ:約53-83cm

重量:約620g

●素材

キャンバス レザー

●開閉種別

ファスナー

●内部様式

オープンポケット×3

●外部様式

ファスナーポケット×1

●付属品

保護袋

○お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

私の出品ページ一覧につきましてはこちらからどうぞ→#yknet

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉ

※ペット、喫煙者いません

※メルカリ売れやすい価格の範囲内で出品しています。販売価格から手数料と送料が引かれるため、ご考慮頂けたらありがたいです。提示価格で購入して頂ける方を優先させて頂きますm(__)m

管理番号g02098340122

商品の情報 ブランド リモワ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド リモワ 商品の状態 新品、未使用

