第一ネット ノースフェイス レディース クライムライト ゴアテックス ジャンパー/ブルゾン

正規購入 NPW11503

クライムライトジャケット GORE- TEX

イエローよりマスタード色に近いです。

右袖に汚れありますがその他は綺麗です

神経質な方はご遠慮ください。

※返品不可

32400円(税)

ゴアテックス®マイクログリットバッカーを採用した軽量な防水レインジャケット。コンパクト収納が可能な軽量設計でありながら、ハリ感のあるしっかりとした着心地。風のバタつきを軽減するスリムなシルエット、パックを背負ったままでもラクに腕を上げることができる運動性など、スピードと快適さの両方を求めるユーザーにぴったりの仕上がりです。アジャストの領域が広いヘルメット対応のフードのため、汎用性の高いアルパインシェルとしても活用できます。

20D GORE-TEX® Micro Grid Backer(3層)

(表:ナイロン100%、中間層:ePTFE、裏:ナイロン100%)

カラー···イエロー

着丈···ミドル

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

