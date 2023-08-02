【メーカー包装済】 BANDOLIER バンドリヤー スマホストラップ iPhone13用 iPhone用ケース

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商品の情報 ブランド バンドリヤー 商品の状態 新品、未使用

BANDOLIER バンドリヤーのスマホストラップです。DONNA SIDE SLOT DARK TAUPEドナ サイドスロット ダークトープiPhone13 用。カード収納付き。現在在庫切等の人気商品です。日本限定色のダークトープ。新品未使用です。カラー···ベージュ

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