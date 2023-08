★シド ビシャス★

✨割引やお得情報はプロフィールをご覧ください✨

≪詳細≫

■メーカー: 不明

■品名:ビンテージTシャツ

■状態:中古

■素材:不明

■製造国:不明

■カラー:黒

■表記サイズ:不明

■付属品:無し

≪実寸サイズ(平置き)≫(単位cm)

・肩幅orウエスト:50

・身幅or股上:55

・着丈or股下:61

・袖丈or裾:19

【特筆すべき点】

・穴あきがあります(画像5,6番目)

※出品物は中古、ビンテージ商品です。デメリットや価値をご理解いただいた上でのご購入お待ちしています

※ 出来る限り確認をして商品説明に記載していますが、見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージがある場合がございます。予めご了承ください

※ビンテージ特有のにおいがあります

※寸法の多少の誤差はご了承ください

※気になる点などございましたら、ご購入前にご質問お願いいたします

最後までご覧くださりありがとうございました

#パンク #バンド #コットン #セックスピストルズ #レア #バンT

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 傷や汚れあり

