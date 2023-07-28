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数量限定価格!! Nike GS Air Jordan 1 Retro High OG 23.0 スニーカー

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※新品未使用ですが、自宅保管のため神経質な方は御遠慮下さい。
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※すり替え防止の為、返品不可となります。
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※他サイトでも出品してるので、いきなり消すかもしれません。ご了承ください。
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商品のサイズ23.5cm以下
ブランドエアジョーダン
商品の状態新品、未使用

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20分钟前

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