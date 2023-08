数量限定価格!! Nike GS Air Jordan 1 Retro High OG 23.0 スニーカー

スニーカーズで抽選にあたって購入しました。

Nike GS Air Jordan 1 Retro High OG "Black and Smoke Grey"

ナイキ GS エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "ブラック アンド スモークグレー"

サイズが小さかった為出品します。

多少のお値下げ受け付けてます。

コメントお願いします^^

※新品未使用ですが、自宅保管のため神経質な方は御遠慮下さい。

※すり替え防止の為、返品不可となります。

※他サイトでも出品してるので、いきなり消すかもしれません。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm以下 ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

